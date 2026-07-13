SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Boşanma davalarında emsal teşkil edecek yeni bir karara imza atan Yargıtay, evlilik birliğinin temel ekonomik ve manevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kocayı 'ağır kusurlu' saydı. Karşılıklı hakaret iddialarının yer aldığı dosyada mahkeme, kocanın davranışlarını evliliği bitiren ana etken olarak değerlendirdi.

Yemeği Beğenmedi

Dava dosyasına yansıyan detaylara göre, kocanın evin mutfak ihtiyaçlarını karşılamaması ve buna rağmen eşinin hazırladığı yemekleri sürekli sert bir dille eleştirmesi boşanma nedeni sayıldı. Mahkeme, aile içindeki ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeyen ve manevi baskı uygulayan kocanın, kadına kıyasla çok daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Kadına Tazminat ve Nafaka

Yerel mahkeme, kusur oranlarını gözeterek kadın lehine maddî ile manevî tazminat ve nafaka ödenmesine karar verdi. Yargıtay, kusur değerlendirmesini hukuka uygun bularak kararı onadı. Ancak davanın en dikkat çekici yönlerinden biri çocukların velayeti oldu. Mahkeme, erkeği ağır kusurlu bulmasına rağmen, çocukların velayetini babaya verdi.

Kusur Başka Velayet Başka

Hukuk uzmanları, boşanma davalarında kusur oranı ile velayet kararının tamamen bağımsız ele alındığını belirtiyor. Mahkemelerin anne ya da babanın kusurundan ziyade doğrudan 'çocuğun üstün yararını' esas aldığını vurgulayan uzmanlar, bu nedenle ağır kusurlu tarafa da velayetin verilebileceğini ifade ediyor.