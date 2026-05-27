İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Port Köprüsü üzerinde meydana gelen feci kazada, adeta bir mucize yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde seyir halindeyken yakıtı bittiği için emniyet şeridinde kalan bir otomobili fark etti. Sürücüye yardım etmek amacıyla araçtan inen görevli jandarma personeli duruma müdahale ettiği sırada, yoldan geçen bir tır hızla yaklaşarak personeli iki araç arasında sıkıştırdı.

Gözaltına alındı

Çarpmanın şiddetiyle başından yaralanan jandarma personeli, kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan görevli askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, askeri personelin ölümden döndüğü o korkunç anlar, yolda kalan otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; jandarmanın otomobilin yanında işlemlerini yürüttüğü sırada, çok yakın mesafeden hızla geçen tırın personeli sıkıştırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Kazanın ardından tır sürücüsü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.