Son Mühür/Selda Meşe- Son dönemde artan enflasyon, ödenemeyen borç yükü vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.İcra dairelerindeki hareketlilik hız kesmeden artıyor. İzmir'in turizmin kalbi Çeşme'den Buca'ya kadar birçok ilçede rekor fiyatta milyonluk ev ve arsalar icradan satışa çıkarıldı.

Buca'da 352 milyonluk imarlı arsa mahkemeden satışta

Buca'nın Yıldız Mahallesinde 629 ada 31 parselde kayıtlı 19.580,47 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz icradan satışa çıkarıldı. Tapuda "32 Zeytin Ağacını Havi Tarla" niteliğindeki taşınmazın bilirkişi incelemesinde aktif durumunun arsa arazi vasfında olduğu üzerinde zeytin ağacı bulunmadığı bildirildi. Taşınmaz üzerinde 206/50 Sok No:30 (206/67 Sok. No:3) adresindeki bina ve eklentilerinin yer aldığı ancak bu yapıların taşınmaza tecavüzlü olarak inşa edildiği belirtildi. Bu nedende söz konusu taşınmazın değerine herhangi bri katkı sağlamadığı, parselin arsa-arazi olarak değerlendirilmesine sebep oldığu bildirildi. 19.580,47 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazla ilgili bilirkişi raporunda dikkat çeken hazine fazlalığı tespiti yer alırken, rapora göre taşınmazın 54.21'lik bölümünün hazine fazlalığından oluştuğu bildirildi. Hazine fazlalılığı şerhinin taşınmazın değerini olumsuz etkilyen bir kriter olduğu vurgulandı. Tapuda "32 Zeytin Ağacını Havi Tarla" olarak belirtilen taşınmaz için belirlenen değer 352 milyon TL oldu. Taşınmaz için yapılacak olan açık artırma usulü satış tarihleri, 17 Haziran 2026 saat:11.55, 14 Temmuz 2026 saat:11.55 olarak duyuruldu.

Çeşme'de dubleks mesken mahkemeden satılışta

İzmir'in güzide tatil beldesi Çeşme Alaçatı'da, dubleks mesken icradan satışa çıkarıld. Çırakoğlu Mevkiinde bulunan 4127 ada, 2 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmazın 667 metrekare olduğu bildirildi.Dubleks mesken niteliğinde olan taşınmazın zemin katı 65 metrekare alana sahip olduğu, üst katın ise 70 metrekare olduğu bildirildi. Taşınmazın kireit kaplı topuz çatıya sahip oluğu, PVC doğrama ve elektrikli panjur sistemi kullanıldığı bildirildi. Bahçede ayrıca 30 metrekarelik yüzme olduğu belirtilen taşınmaz için belirlenen değer 28 milyon 342 bin 250 TL olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaz için yapılacak olan açık artırma usulü satış tarihleri, 18 Haziran 2026 saat:14.10, 16 Temmuz 2026 saat:14.10 olarak duyuruldu.

Torbalı'da 1 adet taşınmaz icradan satışta



Torbalı'da 1103 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz mahkeme yoluyla satışa çıkarıldı. AÇık adresi Torbalı Mahallesi 5104 Sokak Ay Yapı İnşaat Sitesi, no:57/6 , b/blok 2. Kat, d;10 Torbalı/İzmir olarak belirtilen taşınmasın yüz ölçümü 10.852,98 metrekare olarak bildirildi. Bağımısz arsa payının ise 140/15500 olduğu belirtildi. İmar durumuna göre taşınmasın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda "Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:030 Kaks 1,20" yapılaşma koşullarına sahip olduğu bildirildi. Söz konusu taşınmaz için belirlenen değer 5 milyon 100 bin TL oldu. Taşınmaz için yapılacak olan açık artırma usulü satış tarihleri, 15 Haziran 2026 saat:14.35, 15 Temmuz 2026 saat:14.34 olarak duyuruldu.



