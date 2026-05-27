İzmir Çeşme'de geleneksel bayramlaşma töreninin adresi bu yıl da değişmedi. İlçe protokolü ve vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Çeşme Kalesi'nde düzenlenen resmi programda bir araya geldi. Yoğun katılımın gözlendiği tarihi mekanda tebrikleri Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı kabul etti.

Kaymakam töröne oğluyla katıldı

Tarihi kalenin avlusunda gerçekleşen programa resmi kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri eksiksiz katıldı. Kaymakam Mehmet Maraşlı, tören alanına oğlu Mehmet Akif Maraşlı ile birlikte geldi. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve bayramlarını tebrik eden Maraşlı, ilçede birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının önemine dikkat çekti.

Eski bayramların ruhu kalede yaşandı. Samimi sohbetler güne damga vurdu.

Protokolden vatandaşlara yakın ilgi

Tören boyunca ilçe protokolü, kaleyi dolduran yerel halk ve tatilcilerle yakından ilgilendi. Siyaset ve bürokrasi dünyasını bir araya getiren buluşmada, resmiyetten uzak, sıcak bir bayramlaşma ortamı kuruldu. Katılımcılar hem bayramlaştı hem de ilçenin güncel konuları üzerine ayaküstü sohbet etme fırsatı yakaladı.

Konukların ağırlanması için organizasyonda ikram detayları da atlanmadı. Boyalık Otel tarafından hazırlanan çeşitli ikramlıklar ve serinletici içecekler, tarihi avluda törene katılan misafirlere servis edildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

