9 günlük Kurban Bayramı tatilinin erkenden ilan edilmesi, Ege’nin gözde turizm merkezleri Çeşme ve Alaçatı’da beklenen doping etkisini yarattı. Rezervasyonların günler öncesinden hız kazanmasıyla otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 75 barajını aştı. Kıyı şeridinde hareketlilik erken başladı.

Erken karar otelcileri rahatlattı

Tatil süresinin haftalar öncesinden netleşmesi, hem tatilcilerin plan yapmasını kolaylaştırdı hem de sektörün önünü görmesini sağladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bu durumun sektöre büyük bir avantaj sağladığını gizlemiyor. Rezervasyonların yaklaşık 15 gün önceden tırmanışa geçtiğini belirten Belge, özellikle bayramın ilk günleri için talebin zirve yaptığını vurguluyor.

Yoğunluk bugün itibarıyla sokaklarda. Büyük bir kalabalık kapıda.

Bu kez yoğunluk günlere bölündü

Alaçatı tarafında ise ezber bozan bir doluluk grafiği var. Önceki yıllarda uzun tatillerin sadece belirli günlerinde yığılma yaşanırken, bu yıl tablo tamamen değişti. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, 9 günlük sürenin neredeyse tamamında yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını belirtiyor.

İşin sırrı konaklama sürelerinde gizli. Tatilciler bu defa tek parça uzun kalışlar yerine, 3'er günlük periyotlar halinde rezervasyon yapmayı tercih etti. Bu da çarşı, restoran ve otellerdeki sirkülasyonun bayram boyunca dengeli ve sürekli olmasını sağlıyor. Alaçatı'da hareketlilik hafta sonundan itibaren başladı bile.

Okulların kapanma tarihi sezonu nasıl etkileyecek?

Bayram dönemi yüzleri güldürse de turizmciler gözünü bayram sonrasına, yani asıl yaz sezonuna dikmiş durumda. Okulların 26 Haziran'da kapanacak olması, haziran ayı genelindeki genel turizm hareketliliğini biraz frenlemiş görünüyor. Sektör henüz hedeflediği o devasa sezon rakamlarına tam olarak ulaşamadı. Rezervasyonlar şu sıralar günlük olarak değişkenlik gösteriyor.

Yine de umutlar taze. Haziran ayı itibarıyla yaz sezonunun resmen başladığını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, özellikle hafta sonları Çeşme’nin yine dolup taşacağını öngörüyor. Kazasız, belasız ve ekonomik olarak güçlü bir sezon geçirmek en büyük beklenti.

Erken rezervasyon verilerine güvenen Kerem Ünsal ise son noktayı koyuyor: Sıra dışı bir olumsuzluk yaşanmazsa, önümüzdeki aylar bölge esnafı için oldukça verimli geçecek.