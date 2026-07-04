İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personeli yetiştirmeye devam ediyor.

Kökleri 1926 yılında kurulan Tayyare Makinist Mektebi'ne dayanan okul, akademik ve askeri eğitimleri modern altyapısıyla birleştiriyor. Yüksekokulda uçak teknolojisi, hava trafik kontrol, mekatronik ve elektronik haberleşme gibi alanlarda uluslararası denkliğe sahip ön lisans eğitimi veriliyor.

Kadın öğrenciler sezonda yerini aldı

Okul, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde tarihi bir ilke imza atarak ilk kez kadın astsubay öğrencileri kabul etti. Ayrıca Asya ve Afrika'daki müttefik ülkelerden gelen yabancı askeri öğrenciler de aynı sıralarda eğitim görüyor. Okulun ilk kadın öğrencilerinden Nisa Gül Tanrıverdi, aile mesleği olan askerliği seçtiğini belirterek Hava Kuvvetleri bünyesinde ülkeye hizmet edecek olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Eğitim için Gine'den gelen İsmail Mansare ise Türkiye'nin sunduğu modern eğitim imkanlarından dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.

EFES-2026 Tatbikatı’nda ödül getiren teknolojik projeler

Öğrenciler akademik programların yanı sıra bilimsel ve teknolojik projeler de üretiyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda yer alan askeri öğrenciler, son olarak katıldıkları EFES-2026 Tatbikatı kapsamında geliştirdikleri projeyle ödül elde etti. Teorik derslerin tamamı modern laboratuvar ve simülatörlerde uygulamalı eğitimlerle destekleniyor.

F-16 ve İHA'lar üzerinde birebir ihtisas eğitimi

Mezuniyet aşamasının ardından astsubay adayları, görev yapacakları branşlara göre yaklaşık bir yıl süren zorlu bir ihtisas eğitimine alınıyor. Hava Trafik Okulu'ndaki uçuş kulesi simülatörlerinde hava trafik kontrolörü rolünü üstlenen adaylar; uçakların kalkış, yaklaşma ve iniş süreçlerini canlı olarak yönetiyor.

Uçak mekanik teknisyenliği branşındaki öğrenciler ise F-16, F-4, T-41 savaş ve eğitim uçakları ile insansız hava araçları (İHA) üzerinde çalışıyor. Motor segmentleri ve uçak sistemlerinin uçuş öncesi ve sonrası tüm bakımlarını uygulamalı olarak öğrenen astsubaylar, teknik İngilizce eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava üslerinde göreve başlayacak.