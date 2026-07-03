Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gaziemir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci olağan oturumu Başkanvekili Hazel Öztürk Işık’ın öncülüğünde gerçekleşti. İlk oturumun aksine sakin ve kısa gerçekleşen meclis oturumunda ilçe hakkında önemli kararlar alındı.

Başkan Işık’a GAZİKUT yetkisi

Afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve türlü afet acil durumda etkin müdahale edilebilmesi amacıyla, gönüllük esasına dayalı olarak oluşturulması planlanan Gaziemir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GAZİKUT) için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve her türlü işlemlerin yürütülmesi için Başkan Işık’a yetki verilmesiyle ilgili önerge için meclise ara veren üyeler oy birliği ile ilgili maddeyi onayladı.

Yemek atıkları mama ve gübreye dönüşecek

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından Gaziemir Belediyesi’ne verilen dilekçe ile ESBAŞ' a ait endüstriyel gıda üretim tesislerinden çıkan yemek artıklarının Gaziemir Belediyesi’ne ait araçla toplanarak kedi/köpek maması veya organik gübre yapımında kullanılması şartıyla "Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" yapılmak üzere İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Gaziemir Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmazda belediye tarafından onaylanacak mimari projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak ve tüm yapım giderleri ESBAŞ tarafından karşılanmak suretiyle inşa edilecek ihata duvarı ile Gaziemir Belediyesi tarafından gösterilecek binada kurulacak tesiste kullanılacak tüm mama üretim makinelerinin Gaziemir Belediyesi’ne şartlı bağış isteği ve hazırlanan ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Başkan Işık'a yetki verilmesi ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

“Oybirliği verdik ancak çekincelerimiz var”

Söz konusu onaylanan rapor ile ilgili konuşan AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Aslan, “Biz oy birliği yaptık ancak bu konuyla ilgili çekincelerimiz var. Gerek İZSU’nun gerek diğer birimlerin görüş onayını almadan bazı işlere kalkıştığımızda sorunlar yaşıyoruz. Orada 12,500 metrekare yerde biz ne kadar kapalı alan kullanacağımızı bilmiyoruz. Proje çizilmiş ama bunun üzerinde orman bölgeden yazı alınmamış diğer taraftan bu alana gider yollar neresi? Biz bundan sonraki süreçte meclisin daha fazla bilgilendirilmesini istiyoruz.” dedi.

“Mevzuata uygun hareket etmiyoruz”

Komisyon raporuna itiraz etmediklerini ancak belediyenin mevzuata aykırı hareket ettiğini savunan AK Partili Uğur İnan Atmaca, “Burada bir yapılaşma olması için önce bir imar planı yapmak gerekiyor. Burasının 5-6 aydır tahsisi gerçekleşti. Bir okul planı gelmişti biz yine önü tıkanmasın diye apar topar onayladık fakat İzBB Meclisi’nde ret edildi. Şimdi buna benzer taziye evi ile ilgili bir plan değişikliği yapıldı. Burada da hayvan barınağı yapılacak buna itirazımız yok ancak, mevzuata uygun hareket etmiyoruz. Biz 6 ay içinde bu planları neden yapmadık? Biz yapılan işe değil, yapılma yöntemine itiraz ediyoruz” diye konuştu.