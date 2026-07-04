Son Mühür- Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi’ne gitmesi parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Adliyede vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu’nun yoğun güvenlik önlemleri ve polis çemberi altında ilerlemesi, muhalefet kanadında sert tartışmalara yol açtı.

Ümit Özlale'den sert salvo: "Genel başkan görünümlü genel müdür"

Geçtiğimiz dönemde İYİ Parti’den İzmir Milletvekili seçilen ve Meral Akşener’in istifasının ardından CHP’ye transfer olan Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nun adliyedeki koruma çemberini gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak çok sert ifadeler kullandı.

Özlale, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gördüğünüz bariyerlerin, polislerin ve özel korumaların ardında; halkın arasına karışmaktan korkan, kendisine yönelik artan tepkileri güvenlik güçleriyle engellemeye çalışan, genel başkan görünümlü bir genel müdür var."

Özlale’nin bu çıkışı, parti içindeki Özgür Özel’e yakın kanat tarafından destek görürken, Kılıçdaroğlu cephesinde ise büyük bir öfkeye neden oldu.

Kemal Özkiraz’dan ihraç çağrısı: "Bu haine rozet takan utansın"

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla tanınan Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, Özlale’nin paylaşımını alıntılayarak adeta ateş püskürdü. Özlale’nin geçmiş siyasi hamlelerini hatırlatan Özkiraz, pazartesi günü partiden ihraç edilmesi için resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

Özkiraz, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada şunları söyledi:

"Yarın, bu nankörün ihraç edilmesi için elimle dilekçe vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak olmasa İzmir'den bile vekil seçilemeyecek kifayetsiz adam. CB seçimi kaybedilsin diye masayı yıkanların baş aktörü oldu. Yerel seçimde muhalefete kaybettirmek için "partim CHP ile ittifak yaparsa partimden ıstıfa ederim" dedi. Tarihin en zayıf adayına karşı bile komik oranda oy aldı. Sonra partisinden istifa edip CHP'ye katıldı. Gittiği her yeri, oy aldığı her seçmeni satan bu haine CHP rozeti takan utansın."