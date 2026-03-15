Son Mühür / Merve Turan- Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında görme engellilere yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen TÜRGÖK Öykü Yarışması için başvurular başladı. İki farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mart olarak açıklandı.

Yarışma, görme engelli bireylerin edebiyat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini teşvik etmeyi ve yazma kültürünü desteklemeyi amaçlıyor.

Görme engelliler için edebiyat buluşması

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışma, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Görme engelli bireylerin edebi üretimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekliyor. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere "turgokorg" adresinden ulaşılabiliyor.

İki ayrı kategoride düzenlenecek

TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması, “Genç” ve “Yetişkin” olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek. Genç kategorisi: 9-14 yaş arası katılımcılara açık olacak. Bu kategorinin konusu “Çikolata Meselesi” olarak belirlendi.

Yetişkin kategorisi: 15 yaş ve üzeri katılımcılar yarışabilecek. Bu kategorinin konusu ise “Harekete Kimse Mani Olamaz… Aşık Veysel” olacak. Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir öykü ile katılabilecek.

Başvuruda hangi bilgiler istenecek?

Yarışmaya katılacak adayların eserleriyle birlikte bazı kişisel bilgileri de başvuru dosyasına eklemesi gerekiyor. Buna göre yarışmacılar;

Kimlik bilgileri

Açık adres,

Telefon numarası,

Kısa yaşam öyküsü bilgilerini e-posta yoluyla ya da eserlerini gönderdikleri zarfın içinde iletecek.

Dereceye girenlere para ödülü verilecek

Yarışmada her iki kategoride de dereceye giren katılımcılar para ödülüyle ödüllendirilecek. Ödül dağılımı ise şu şekilde olacak:

Birincilik ödülü: 30 bin TL

İkincilik ödülü: 20 bin TL

Üçüncülük ödülü: 15 bin TL

Özendirme Ödülü: 10 bin TL

Gültekin Yazgan Özel Ödülü: 10 bin TL