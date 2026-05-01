İzmir siyasetinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belediye başkanları ve milletvekilleri ziyaretlerini, görüşmelerini ve toplantılarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu kapsamda bir ziyaret hamlesi de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'den geldi. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Dikili'de Bahçeli Köyü'nde kadınlarla bir araya geldi. Ösen'e, CHP Dikili İlçe Örgütü de eşlik etti. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Bahçeli Köyü'nde kadınlarla bir araya gelirken, mamografi tarama kayıtlarını gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'den bir de paylaşım geldi.

"Tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "CHP Dikili İlçe Örgütümüz birlikte sahadaydık. Bahçeli Köyü’nde kadınlarımızla buluştuk ve mamografi tarama kayıtlarını gerçekleştirdik.

Sağlık hakkına eşit erişimi kolaylaştırmak için tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.