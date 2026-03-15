Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir’de Ramazan ayının manevi atmosferi, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği görkemli iftar programıyla taçlandı. İlçe Başkanı İsmail Yaşadı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, geçmiş dönem milletvekilleri, il yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı. Programda konuşma yapan Başkan Yaşadı, Ramazan ayı boyunca sahada aktif görev alarak vatandaşların sofralarına konuk olan teşkilat üyelerine teşekkürlerini sunarken, ilçenin kronikleşen sorunları üzerinden yerel yönetime yönelik açıklamalarda bulundu.

Gönül seferberliğine teşkilat imzası

Konuşmasına Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhuna vurgu yaparak başlayan İsmail Yaşadı, siyaset anlayışlarının merkezinde insan odaklı bir yaklaşım olduğunu belirtti. AK Parti kadrolarının kapı kapı dolaşarak halkla kurduğu gönül bağının önemine dikkat çeken Yaşadı, bu hareketin temelinde gösterişin değil samimiyetin yattığını ifade etti. Gaziemir halkının sevincini ve kederini paylaşmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini dile getiren İlçe Başkanı, büyük bir özveriyle çalışan mahalle başkanlarından kadın kollarına kadar tüm dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Altyapı sorunları ve atıl kalan yatırımlar gündemde

İlçedeki temel belediyecilik hizmetlerinin yetersizliğine değinen İsmail Yaşadı, geçtiğimiz aylarda yaşanan yağışların Gaziemir’in altyapı eksikliğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığını savundu. Çeyrek asırdır süregelen yönetim anlayışının ilçeyi mağdur ettiğini ileri süren Yaşadı, yolların göle dönmesini "beceriksizlik ve yönetim zafiyeti" olarak nitelendirdi. Özellikle ilçenin merkezinde yer alan eski Tansaş alanının durumuna dikkat çeken Yaşadı, seçim vaadi olarak sunulan projelerin hiçbirinin hayata geçirilmediğini ve bu kıymetli bölgenin atıl bir halde bırakıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

"Hizmette mazeret, kadrolaşmada hız" eleştirisi

Belediye yönetiminin icraat performansını sert bir dille eleştiren Başkan Yaşadı, vaat edilen pazaryeri projelerinin akıbetini sordu. Hürriyet Mahallesi’ndeki ihtiyaçların karşılanmadığını, Atıfbey Mahallesi için planlanan merkez pazaryeri ve nikâh salonu projelerinin ise kağıt üzerinde kaldığını ifade etti. Hizmet noktasında sürekli mazeretlerin arkasına sığınıldığını iddia eden Yaşadı, buna karşın belediye kadrolarının Gaziemir dışından gelen isimlerle doldurulduğunu öne sürerek, yerel yönetimin adeta bir "transfer merkezine" dönüştüğünü savundu.

"Çöp, çukur ve çamur" vurgusuyla sert kapanış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Çöp, çukur, çamur" tanımlamasının bugün Gaziemir sokaklarında karşılık bulduğunu belirten İsmail Yaşadı, ilçenin çukurlarla ve bakımsız yollarla anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Liyakatten uzak bir kadrolaşma anlayışının kentin evlatlarını görmezden geldiğini savunan Yaşadı, hizmet üretmekte zorlanan ancak kadro oluşturmakta mahir olan bu tablonun Gaziemir halkı tarafından görüldüğünü ifade etti. Program, yapılan dualar ve teşkilat içi istişarelerin ardından sona erdi.