Buca Gazi Ortaokulu Kitap Kulübü öğrencileri, düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şube Başkanı ve eğitimci-yazar A. Levent Ertekin’i ağırladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler, yazarla bir araya gelerek hem edebiyat hem de tarih üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

“İzmir Fatihi Gazi Umur Bey” eseri üzerinden söyleşi

Etkinlik öncesinde Ertekin’in “İzmir Fatihi Gazi Umur Bey” adlı romanını okuyan öğrenciler, söyleşiye hazırlıklı katılım sağladı. Programda konuşan Ertekin, kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki önemine değindi. Yerel tarihin, toplumsal kimlik ve aidiyet duygusunun oluşumunda belirleyici bir unsur olduğunu ifade etti.

Okul yönetiminden kitap kulübü vurgusu

Etkinliğin açılışında konuşan Okul Müdürü Yalçın Tirsi, üç yıldır sürdürülen Kitap Kulübü faaliyetlerine dikkat çekti. Tirsi, öğrencilerin okuma kültürü kazanmasının hedeflendiğini belirterek, yazar buluşmalarının bu sürece önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerden yoğun ilgi ve sorular

Söyleşinin soru-cevap bölümünde öğrenciler, yazar Ertekin’e kitap ve tarih temalı çeşitli sorular yöneltti. Etkinlik boyunca öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekerken, program samimi bir sohbet ortamında ilerledi.

Gün hatıra fotoğrafıyla tamamlandı

Etkinlik, okul yönetimi, Türkçe öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyelerinin A. Levent Ertekin ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Program, Kitap Kulübü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer aldı.