Son Mühür- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklarda sıkça görülen ancak teşhisi bazen yıllar alan çölyak hastalığına karşı ebeveynleri uyardı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Zeynep Akışın, bu hastalıkla yaşamanın tek yolunun hatasız bir glutensiz diyetten geçtiğini hatırlattı.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak aslında vücudun kendi savunma sisteminin gluten proteinine verdiği sert bir tepki. Buğday, arpa ve çavdarın içinde saklanan bu protein, çölyaklı bir çocuğun ince bağırsağına kelimenin tam anlamıyla zarar veriyor. Diyetisyen Akışın’a göre mesele sadece karın ağrısı değil; bağırsak yüzeyi bozulduğu için vücut vitamin ve mineralleri alamıyor. Sonuç ise kansızlık, gelişim geriliği ve kilo kaybı olarak çocuğun karşısına çıkıyor.

Alternatif çok ama dikkat şart

Çölyak hastalığının çözümü net, gluteni hayatından tamamen çıkarmak. Akışın, mutfaklarda buğday unu, makarna veya bulgur gibi geleneksel tatların yerini pirinç, mısır, karabuğday ve kinoa gibi seçeneklerin alması gerektiğini söylüyor. Et, süt, yumurta ve sebzeler doğası gereği güvenli limanlar. Ancak paketli bir ürün söz konusuysa işler değişiyor. Hazır gıdaların üzerinde o meşhur "gluten içermez" yazısını görmeden sepete atmamak gerekiyor.

Çapraz bulaşmaya dikkat

Sadece doğru ürünü almak da yetmiyor. Evdeki mutfak düzeni bile hastalığın seyrini etkiliyor. Akışın, mutfaktaki ortak kullanım alanlarına dair şu çarpıcı noktaya değindi:

"Aynı kesme tahtasını veya ekmek kızartma makinesini kullanmak, farkında olmadan çocuğunuza gluten yedirmek demek. Çölyaklı bireyin mutfak gereçleri ayrı olmalı. Dışarıda yemek yerken de garsona içerik sormaktan asla çekinilmemeli."