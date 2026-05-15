Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir mesaisine devam ederken AK Partili Eyyüp Kadir İnan’a çok sert ifadelerde bulunmuştu. Özel İnan hakkında “Erdoğan’a sesleniyorum. Çirkin ve saygısız üslubu olan Genel Sekreterin var. Ya sen haddini bildir ya da İzmir ona haddini bildirecek. Çirkin üslubuyla belediye başkanlarımızla polemik yapmaya çalışmasın, gölge etmesin başka bir şey istemiyoruz.

Cumhurbaşkanından aldığı güçle İzmir'e çelme takmaya çalışıyor. Bizi durduramazsınız. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. 951 milyar TL geçen sene vergi toplamışlar. İzmir’e ne kadar yatırım yaptılar. 32 milyon. 30 alıp, 1 veriyor. İzmir’i sömüren, üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Yok yapmıyoruz derlerse laf kalabalığı yapmayın deyin” ifadelerini kullanmıştı.

"Beni sarhoş kafayla ayar verdiğin o arkadaşlarınla sakın karıştırma!"

AK Partili İnan Özelin o sözlerine zehir zemberek yanıt verdi. "Sayın Özgür Özel; beni sarhoş kafayla ayar verdiğin o arkadaşlarınla sakın karıştırma!" diye başladığı salvoları şu sözlerle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel; beni sarhoş kafayla ayar verdiğin o arkadaşlarınla sakın karıştırma! Seçilmiş bir kadın başkanın yuvasına ve aile mahremiyetine fütursuzca dil uzatan, yol arkadaşlarına WhatsApp’tan galiz küfürler saydıran, Özkan Yalım'ın en yakın mesai arkadaşı sen; bize saygı ve ahlak dersi verecek en son kişisin! Senin İzmir’e gelişinle ilgili benim tek çekincem şu: İnşallah makam aracının arkasında o meşhur renkli valizlerle gelmemişsindir... Kendi ellerinle aday gösterdiğin belediye başkanları tarafından tehdit edilerek hizaya getirilmeye fazlasıyla alışmışsın. Her gün bir başkası tarafından şantaja uğruyorsun, çünkü sırtındaki o kirli bagaj çok ağır. Kapalı kapılar ardında aldığın paraları ifşa etmekten bahsediyorlar. Sen şimdiden CHP tarihine 'rüşvet toplayan, besleme bir Genel Başkan' olarak geçtin! O şantajlar, o pazarlıklar sana işleyebilir ama senin kameralar önünde bana savurduğun kof tehditler bize vız gelir! O kürsüde sen hamaset yaparken seni alkışlayan o belediye başkanlarına da sakın güvenme. Çok yakında onların da tehditleri başlar... Şimdi çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla! İspatlayamıyorsan müfterisin. Ben İzmir çocuğuyum! Benim bu şehre olan sevdamı, İzmir’i 25 yıldır geriye götürenler asla anlayamaz. Oylarınız İzmir’de yerlerde süründüğü ve 25 senelik o sahte tiyatronuzu nihayet bozduğumuz için kameralar karşısında böyle çaresizce ağlama. İlk seçimde İzmir’i sizden kurtaracağız. İzmir, sizden kurtulacağı o günü bekliyor!"