Son Mühür- Menderes Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde mantar gibi türeyen kaçak yapılara karşı nihayet düğmeye bastı. Belediye, tam 876 adet ruhsatsız yapıyı tek kalemde ortadan kaldırmak için dev bir ihale açtı. 75 gün sürecek olan bu "temizlik" harekatı, akıllara "Bu kadar yapı dikilirken kimse görmedi mi?" sorusunu getirdi.

İzmir’in ilçesinde Menderes’te, kaçak yapılaşmanın ulaştığı boyut ihale dökümanlarıyla tescillendi. Menderes Belediye Başkanlığı, 2026/887634 kayıt numaralı ihale ile ilçenin dört bir yanına yayılmış 876 kaçak binanın yıkımı için yüklenici arıyor. 8 Haziran’da yapılacak ihale sonrası, ilçede kaçak olan taş üstünde taş kalmayacak.

876 adet yapı 75 günde yıkılacak

İhale şartnamesine göre, işe başlama tarihinden itibaren sadece 75 gün içinde 876 yapının yerle bir edilmesi gerekiyor. Bu da günde ortalama 11-12 binanın yıkılması demek.

İnşaat mühendislerine gün doğdu

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve benzer iş olarak inşaat mühendisliği diploması yeterli sayılacak. İdare, sınır değer katsayısını 1,00 olarak belirleyerek "ucuz etin yahnisi olmaz" mesajını da peşinden verdi. Tekliflerin sadece EKAP üzerinden alınacağı bu dijital yıkım ihalesinde, en düşük fiyatı veren firma Menderes’in kaçak yapılarını silme görevini üstlenecek.

Gözler ihalede

İhale metninde yer alan "Sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecektir" maddesi ise dikkat çekti. Belediye, kaçak yapıları yıkarken ciddiyetinden ödün vermezken, 876 yapının aynı anda ihale edilmesi bölgedeki imar kirliliğinin ne kadar kontrolden çıktığını da göstermiş oldu.. Şimdi gözler ihale sürecinde...

