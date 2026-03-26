Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Bergama ilçesinde uzun süredir tartışma konusu olan katı atık taşıma trafiği, korkulan bir kazaya sahne oldu. İzmir’den Bergama Katı Atık Entegre Tesisi’ne atık taşıyan dev bir çöp TIR’ı, mahalle arasından geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir vatandaşın evinin bahçe duvarına daldı. Duvarı yerle bir eden aracın karıştığı kaza, bölge sakinlerinde büyük bir korku ve panik yaratırken, olay sonrası AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel’den yerel yönetime yönelik sert eleştiriler geldi. Güzel, defalarca yaptıkları uyarılara rağmen önlem alınmamasının bu kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.

Sebahattin Güzel: "Uyardık ama büyükşehir kulak asmadı"

Kazanın meydana geldiği Sindel Mahallesi’ndeki olay yerinde incelemelerde bulunan AK Parti Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalkâr tutumuna dikkat çekti. Atık taşıma kamyonlarının yerleşim yerlerinin içinden geçmesinin büyük bir risk teşkil ettiğini iki yıldır her platformda dile getirdiklerini belirten Güzel, "TIR’ların mahalle içlerinden değil, alternatif güzergâhlardan geçmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli adımı atmadı ve ne yazık ki korkulan oldu. Bugün bir facianın eşiğinden dönülmüştür," diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahalle arasında tonlarca atık tehdidi

Bergama Katı Atık Entegre Tesisi’nin mevcut kapasitesini çoktan aştığını ve İzmir’in tüm yükünün bu tesise yüklenmeye devam edildiğini hatırlatan Güzel, yönetimsel zafiyetin can güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını savundu. Her gün yüzlerce ağır vasıtanın dar mahalle sokaklarını kullanarak tesis girişi yapmasının sürdürülebilir olmadığını ifade eden Meclis Üyesi, yerel yönetimin vatandaşın güvenliğini göz ardı ettiğini öne sürdü. Güzel, son olarak 11 Mart 2026 tarihindeki Büyükşehir Belediye Meclis oturumunda konuyu resmi olarak gündeme taşımasına rağmen, yetkililerin sessiz kalarak riski büyüttüğünü sözlerine ekledi.

"Can kaybının telafisi olmaz, derhal harekete geçilmeli"

Yaşanan kazada tek tesellinin can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olduğunu belirten Sebahattin Güzel, hem mağdur ev sahibine hem de kazayı yapan TIR şoförüne geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak riskin halen devam ettiğinin altını çizen Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine şu çağrıda bulundu: "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri derhal harekete geçmeli, çöp TIR’larının mahalle aralarından geçişine son vererek alternatif güzergâhları bir an önce devreye almalıdır. Aksi halde yaşanacak bir can kaybının telafisi olmayacaktır. Bu ağır sorumluluğun altından kimse kalkamaz."

Bergama halkı alternatif yol bekliyor

Sindel Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, tonlarca ağırlıktaki araçların kapılarının önünden geçmesinden dolayı her gün benzer bir tehlikeyle burun buruna yaşıyor. AK Parti Grubu adına konunun takipçisi olacaklarını belirten Sebahattin Güzel, mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği için alternatif güzergâh projesinin daha fazla vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bergama’da yükselen bu tepkilerin ardından gözler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ve atık yönetimi konusunda atacağı yeni adımlara çevrildi.