Son Mühür/Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Buca'da gerçekleşen toplu açılış törenlerinde kürsüden önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel: CHP başını eğmeyenlerin partisidir

Konuşmasına CHP'li belediyelerin büyük imkasızlılara rağmen vatandaşlara hizmet etmek için çalıştığını vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Yıllardır ülkeyi yöneten iktidar önce belediyeleri silkeleme talimatı vererek belediyeyi maddi yönden çökertmeye çalıştı. Sonra yargı kollarını kurdu ve İstanbul'dan başlayarak, arkadaşlarımızı özgürlüklerinden etti. Hala Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan partimize çeşitli karalamalar yapmaya devam ediyorlar. Bilmedikleri tek şey şu CHP geri adım atanların değil aksine süngüyü gördüğünde üzerine koşanların partisidir. CHP başını eğmeyenlerin partisidir. Bizler teslim olmadan çalışırız, belediye başkanlarımız da kılı kırk yararak vatandaşlara hizmet etmek için çalışırlar." ifadelerini kullandı.

"İktidar İzmir'deki hizmetleri aksatıyor"

Öte yandan AK Parti iktidarının İzmir’deki hizmetleri kasıtlı olarak engel olduğunu savunan CHP'li Özel, "Bugün İzmir’de iktidarın nasıl kentteki hizmetleri aksattıklarını biliyoruz. Bu imzayı atmamaya, mahkeme kararlarını iptal etmeye kadar gidiyor. Kentin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer taraftan Cemil Tugay ve Görkem Duman gibi elinden geleni yapan arkadaşlarımız var. İşine geldiğinde konserleri yasaklayan, herkesin işine gücüne karışan bu anlayışa kadar gençler dişlerini sıksın, yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa geliyor. Projelerde emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.