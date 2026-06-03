İzmir vergi daireleri, yapılan bu analizler sonucunda harç matrahında uyumsuzluk saptadığı binlerce kişiye evrak göndermeye başladı. Gönderilen resmi metinlerde, vatandaşların daha büyük yasal yaptırımlara maruz kalmaması için kendilerine 15 günlük bir düzeltme süresi sağlandığı belirtiliyor.

İzmir'de Ceza Oranları Yüzde 100'e Fırladı

Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 7566 sayılı vergi kanunu, İzmir'deki emlak piyasasında taşları yerinden oynattı. Geçmişte eksik tapu harcı tespiti sonrası uygulanan yüzde 25'lik vergi ziyaı cezası, bu kanunla birlikte tam bir katına çıkarak yüzde 100 oranına ulaştı. İzmir'den somut bir hesaplama yapmak gerekirse; 10 milyon TL piyasa değeri olan bir dükkanın tapu kütüğüne 4 milyon TL olarak işlenmesi, 6 milyon TL'lik bir meblağın vergi dışı bırakılması demek oluyor. Toplam yüzde 4'lük (alıcıdan yüzde iki, satıcıdan yüzde iki) harç baremine göre 240.000 TL tutarında bir ödeme noksanlığı doğuyor. Yeni düzenlemeyle bu eksiklik tespit edildiğinde 240.000 TL ana paranın üstüne 240.000 TL de ceza kesilerek, taraflardan faizsiz olarak 480.000 TL tahsil ediliyor.

Beş Yıllık Sürede İzmirli Sahiplere Vergi Şoku

Tapuda bedelin düşük yazılması İzmir'deki mülk sahiplerine ilerleyen dönemlerde çok daha büyük sorunlar çıkarıyor. Taşınmaz, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden yeniden satılırsa Değer Artış Kazancı Vergisi engeliyle karşılaşılıyor. Örneğin, fiili olarak 8 milyon TL ödenip devlet kayıtlarına iki milyon TL olarak geçirilen bir ev, iki yıl sonra 10 milyon TL'ye satılmak istendiğinde Maliye aradaki 8 milyon TL'yi net kazanç sayıp yüksek oranlarda vergi uyguluyor. Öte yandan çok ortaklı mülklerde "önalım (şufa) hakkı" devreye girerek, diğer hissedarların tapuda belirtilen cüzi rakamı ödeyip ilgili payı hukuken kendi üzerlerine geçirmelerine olanak tanıyor.

VUK 371 Kapsamında İzmir'de Çözüm Yolu

Devletin geriye dönük 5 yıl boyunca hesap sorma yetkisi bulunduğundan, örneğin Şubat 2025'te 1.500.000 TL bedelle beyan edilen işlemler halen risk altında sayılıyor. Ellerine tebligat ulaşan İzmirliler, 15 gün içinde Vergi Usul Kanunu 371. maddesinde belirtilen pişmanlık talebinde bulunurlarsa büyük bir yükten kurtulabiliyorlar. Geçmiş 4 yıllık süreç için verilebilen bu dilekçeler sayesinde, 2026 yılı aylık yüzde 4,5 pişmanlık zammını yatıran mükellefler, uygulanması beklenen yüzde 100'lük ağır vergi ziyaı cezasından muaf tutuluyor.