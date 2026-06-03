Denizli’de meydana gelen ve yürekleri yakan otobüs kazasının sonrasında, hayatını kaybeden Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal, İzmir’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Anne ve kız yan yana defnedildi

Denizli Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının sonrasında İzmir’e getirilen Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal’ın naaşları, ailelerine teslim edildi.

Anne ve kız için Buca’daki Şeyh Muhammed Mescidi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni yapıldı. Yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının sonrasında cenazeler, Yeni Buca Mezarlığı’nda yan yana defnedilerek son yolculuklarına uğurlandı.

Mezarı ziyaret etmek için yola çıkmışlardı

Anne ve kızın o otobüste bulunmalarının altında ise hüzünlü bir hikaye yatıyordu. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal’ın, yıllar önce vefat eden diğer diğer kız kardeşini anmak için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki kabri ziyaret etmek isteyen anne-kız, istedikleri yere ulaşamadan yaşanan kazada vefat ettiler.

Anne ve kızın geçtiğimiz dönemlerde kanser hastalığıyla mücadele ettikleri ve uzun süren tedavi süreçlerinin sonrasında hastalığı yenmeyi başardıkları öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Fatma Kartal’ın 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğunun olduğu, Gule Tayboğa’nın ise eşini geçtiğimiz yıl kaybettiği ve 8 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

31 Mayıs gecesi, İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait 45 BAH 834 plakalı otobüs, Aydın-Denizli otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle aniden alev alan otobüste, şoför Mustafa Fevzi Merdun’un da aralarında olduğu 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak yaralıları çevre hastanelere ulaştırmıştı.