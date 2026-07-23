Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Marina, Körfez manzarası eşliğinde yapılan akşam konserleriyle yaz dönemini açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZKÜLTÜR, İZDENİZ ve Grand Plaza ortaklığıyla organize edilen "Marina Konserleri", marinanın Nefes+ alanında gerçekleştirilen Latin müziği gecesiyle başladı.

İlk programda sahneye çıkan Duo Cuba & Margarita, sergilediği performansla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Farklı müzik türleri müzikseverlerle buluşacak

Konser takvimi doğrultusunda her hafta farklı bir müzik türü sahneye taşınacak. Etkinlikler, 24 Temmuz Cuma akşamı Verda Akyıldız’ın vokalistliğini üstlendiği caz gecesiyle devam edecek.

31 Temmuz Cuma akşamı yapılacak 80’ler ve 90’lar gecesinde ise DJ Ergün Akyol, orijinal plak koleksiyonundan hazırladığı müzikeri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Programın son etkinliği 7 Ağustos Cuma günü yapılacak. Bu akşamda Patika Rebetika grubu, Ege’nin her iki yakasına ait geleneksel ezgileri ve hikayesi olan şarkıları seslendirecek.

Biletler satışa sunuldu

Saat 20.30’da başlayacak olan konserlerde 18 yaş sınırı bulunuyor. Bilet fiyatının 600 TL olarak açıklandığı etkinliklerin biletleri, bubilet ve bilet.izdeniz web adresleri üzerinden satışa sunuldu.