Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi’nde, geçmişten bugüne mahalle sakinlerinin ebedi istirahatgahı olan mezarlık alanında mülkiyet sınırlarına yönelik önemli bir imar adımı atıldı. Yıllar içerisinde güncellenen kadastro ve tapu verilerinin mevcut imar planlarındaki harita hatlarıyla birebir örtüşmesini sağlamak amacıyla başlatılan hukuki ve teknik süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın talebiyle harekete geçen planlama ekipleri, Taşkesik’in mülkiyet haritasını güncel verileri ışığında yeniden teğetleyerek, alanın gelecekteki kullanımını güvence altına alacak hassas bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin öne çıkan tüm teknik detaylar yasal süreç ve mülkiyet bilgisi şu şekilde;

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarihli kararıyla ilk olarak "Mezarlık Alanı" olarak planlanan alanda; eski 412 parselin bir kısmı 5 metrelik yaya yolu, mera vasıflı eski 273 parselin bir bölümü ise alana hizmet verecek "Genel Otopark Alanı" olarak belirlenmişti. Zaman içinde yenilenen kadastral veriler doğrultusunda, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın 18.03.2026 tarihli talebi üzerine yürürlükteki imar hatlarının güncel mülkiyet verileriyle tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeni bir imar planı değişikliği sürecine girildi.”

28 gün askıda kalacak

Bu kapsamda hazırlanan plan düzenlemesi Torbalı ilçesi Taşkesik sınırlarında yer alan 108 ada 85 parsel, 108 ada 86 parsel ve bu taşınmazların bitişiğinde yer alan mera vasıflı 108 ada 89 parseli kapsıyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile doğrudan mezarlık kullanımında kalan 108 ada 85 ve 86 parsellerin mülkiyetinin tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu tescillendi. Üst ölçekli plan uyumu açısından bakıldığında 1/100.000 ölçekli İzmir- Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda alan şematik olarak tarım arazisinde kalsa da plan hükümlerinin 7.49. maddesi gereğince, kentlerin mezarlık ihtiyaçlarına yönelik alt ölçekli planların çevre düzeni planı değişikliğine gerek duyulmaksızın yapabileceği ilkesiyle hareket edildiği belirtildi. Hazırlanan plan değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile kabul edilerek 16.07.2026 tarihinde onaylanmıştı.. 23.07.2026, 21.08.2026 tarihleri arasında bir ay süreyle resmi olarak askıya çıkarıldı.