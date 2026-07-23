Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Güzelbahçe’de çocuklar tatili sadece dinlenerek değil, üreterek ve öğrenerek geçiriyor. Güzelbahçe Belediyesi’nin Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde düzenlediği Yaz Kampı, yeni eğitim döneminde 5, 6 ve 7’nci sınıfa geçecek öğrencilere kapılarını açtı. Temmuzda başlayan bu yoğun maraton, ağustos sonuna kadar aralıksız sürecek.

Çocukların hem derslerinden kopmamasını sağlamak hem de onları sanattan spora geniş bir alanda geleceğe hazırlamak.

Matematikten bahçeciliğe uzanan renkli müfretad

Klasik kurs anlayışını bir kenara bırakan belediye, oldukça zengin bir içerik hazırladı. Kamp programı sadece sınıf içi derslerle sınırlı kalmıyor. Çocuklar bir yandan Eğlenceli Matematik, İngilizce ve İletişim Becerileri atölyelerinde zihinlerini tazelerken; diğer yandan Tarım ve Bahçecilik ile Doğada Keşif derslerinde toprağa dokunuyor.

Program bunlarla da bitmiyor. Modern dans, sinema, müzik, ritim, beden eğitimi ve yüzme gibi etkinlikler gün boyu ritmi yüksek tutuyor.

Saat 10.00’da başlayan tempolu süreç 16.00’da sona eriyor. Belediye, gün boyu enerjisi düşmeyen miniklere sağlıklı öğle yemeği ikram ederken, ulaşımı da güvenli servis araçlarıyla ücretsiz sağlıyor.

"Çocuklarımız yeni döneme özgüvenle girecek"

Kampın çocukların sosyal ve akademik gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Amacımız çocuklarımızın arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmesi, yeni beceriler kazanması ve yeni ders yılına yüksek motivasyonla adım atması. Dil eğitiminden sanata, spordan doğa keşiflerine kadar her detayı ince ince planladık. Aileler de evlatlarındaki bu olumlu değişimi ve gelişimi yakından gözlemleme imkanı buluyor. Eğitime ve çocuklara dönük projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

