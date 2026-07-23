Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Bakırçay Üniversitesi, Batı Afrika’nın en köklü eğitim kurumlarından Fildişi Sahili Félix Houphouët-Boigny Üniversitesi (UFHB) heyetini İzmir’de konuk etti. Erasmus+ KA171 Programı çerçevesinde gerçekleşen buluşmada, iki ülke arasındaki akademik iş birliğini büyütecek kritik kararlar alındı.

Öğrenci değişimi ve ortak projeler masaya yatırıldı

Görüşmelerde öğrenci ve akademisyen hareketliliği ön plana çıktı. Üniversite yönetimleri; yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal kapasiteyi artırma adımları ve önümüzdeki dönemde hayata geçecek ortak araştırma projelerini detaylandırdı.

İki kurum, iyi uygulama örneklerini paylaşarak mevcut ortaklığı daha sürdürülebilir kılma konusunda uzlaştı.

Rektör Akpınar: "Küresel ağımızı genişletiyoruz"

Ziyareti değerlendiren İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, uluslararası ortaklıkların kurumsal gelişime doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Akpınar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Félix Houphouët-Boigny Üniversitesi ile yürüttüğümüz süreci daha ileriye taşıyoruz. Küresel ortaklıklar sadece öğrenci değişimini değil, bilgi paylaşımını ve ortak araştırma kültürünü de besliyor. Uluslararasılaşmayı temel ilkelerimizden biri olarak görüyor, farklı coğrafyalardaki saygın kurumlarla bağlarımızı güçlendiriyoruz."

Erasmus+ ile yeni dönem

Bakırçay Üniversitesi, Erasmus+ projeleriyle uluslararası arenadaki etkinliğini artırmayı sürdürüyor. UFHB heyetinin ziyareti de bu stratejinin somut bir adımı oldu. İki üniversite, önümüzdeki dönemde yeni akademik çalışmalara birlikte imza atacak.