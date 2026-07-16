Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, ilk günden itibaren 'Arınacağız' mesajıyla Özgür Özel dönemini tartışmaya açmıştı.

Aralarında İzmir'in de olduğu CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda adı sık sık gündeme gelen Veli Ağbaba dışında, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'ın da, Özgür Özel'in potansiyel yeni partisinde görev alıp almayacaklarına yönelik muamma da çözülme yolunda görünüyor.

''Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'ın yerine olsam yeni partide görev almazdım. Bu, Özgür Özel'in elini çok güçlendirir'' açıklamasıyla dikkati çeken Deniz Zeyrek'in önerisi yaşama geçiyor gibi görünüyor.

Yeni partinin vitrini şekilleniyor...



Gazeteci İsmail Saymaz,

''Özgür Özel’in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim: Yeni Parti.

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek.

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in Yeni Parti’de görev almayacağı ifade ediliyor'' sözleriyle, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının isim vermeden 'Arınma' çağrısıyla hedef aldığı isimlerin yeni partinin vitrininde olmayacağının sinyallerini verdi.

Sadece vekil olarak...



Hedefteki isimlerden biri olan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İsmail Saymaz'ın paylaşımına göndermede bulunarak yeni partide sade bir vekil olarak hizmet vereceğini duyurdu.

''Anlaşılmıyor heralde.

Yeni partiye geçeceğim.

Yeni partinin neferi olacağım, vekili olacağım'' diyen Umut Akdoğan,

''PM, MYK, YDK gibi yetkili kurullarına aday olmayacağım.

Yani tıpkı son 3 senede CHP’de olduğu gibi koltuk istemiyorum.

Milletvekili olarak Anadolu yollarına düşeceğim'' mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu destekçisiydi,hızlı muhalifi oldu...



2023 Cumhurbaşkanı adaylığı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçileri arasında yer alan Umut Akdoğan, Yunus Emre tarafından kaleme alınan "İkinci Yüzyıla Çağrı - Kılıçdaroğlu Doktrini" isimli kitabı şehir şehir gezerek tanıtmasıyla gündem olmuştu.

Türkmen'in en büyük destekçisiydi...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla değişimciler kervanına katılan Umut Akdoğan, 31 Mart adaylık sürecinde parti mutfağındaki en önemli isimler arasında yer alıyordu.

Başta Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olmak üzere İzmir'de kimi belediye başkanlarının adaylık sürecinde perde arkasındaki isim olan Umut Akdoğan'ın yeni dönemde kenara çekilmesinin, Türkmen'in adaylık şansı azalacak mı sorusunu da beraberinde getiriyor.