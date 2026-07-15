Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek ve sivrisinek şikayetlerine karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin üreme noktalarını kurutmak için ilçe genelinde geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, özellikle durgun su kaynaklarını hedef alıyor.

Konteynerler ve mazgallar sıkı takipte

Belediye ekipleri, sinek oluşumunu engellemek amacıyla çöp konteynerlerini, mazgalları, rögarları, kuyuları ve yeşil alanları düzenli olarak ilaçlıyor. Kış aylarında yer altında yürütülen koruyucu mücadele, yaz aylarında doğrudan üreme odaklarının taranmasıyla kesintisiz bir döngüye dönüşüyor. İlçenin tüm mahallelerinde koordineli bir saha çalışması yapılıyor.

"Bir bardak suda bile üreyebiliyorlar"

Sivrisineklerin durgun sularda çok hızlı çoğaldığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ünsal, küçük su birikintilerinin bile büyük risk taşıdığını vurguladı:

"Bir bardak suda bile milyonlarca sivrisinek üreyebilir. Bahçede veya balkonda açık bırakılan su kapları, saksı altlıkları, eski araba lastikleri ve temizlenmeyen süs havuzları en büyük üreme alanlarıdır. Bu mücadelede tam başarı sağlamak için vatandaşlarımızın da su birikintilerine karşı duyarlı olması gerekiyor."

Belediye ekipleri, sağlıklı ve konforlu bir Karşıyaka için ilaçlama çalışmalarını yaz dönemi boyunca aralıksız sürdürecek.





