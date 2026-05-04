Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan birinci oturumunda CHP’li Meclis Üyesi Cemal Küpeli’nin geçtiğimiz ay gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çıkan tartışma ile ilgili AK Parti Grubu’nu eleştirmesi üzerine oturumda tansiyon yükseldi.

Cemal Küpeli: Biz sizin nasıl kumpaslar kurduğunuzu biliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında çıkan tartışmayla ilgili gündem dışı konuşmalarda söz alan CHP’li Cemal Küpeli, “Biz sizi çok farklı tanıyoruz, yol arkadaşlarınızı tanıyoruz nasıl kumpaslar kurduğunuzu biliyoruz.

Örnek vermek istiyorum, şehitliği övdünüz çocuklarınızı askere göndermediniz, israf haram dediniz saraylarda saltanat kurdunuz, ülkeyi nereden nereye getirdiğinizi burada saymaya kalksak ömür yetmez, bunca zulme karşı yapmış olduğunuz şeyi ülke güllük gülistanlık olarak sunmanıza pes diyorum gerçekten hızınıza kimse yetişemiyor. Ben kimseyi şikayet etmedim öyle bir şey olsa söylerim. Kimse bana bu saçma şeyleri yapıştıramaz.” dedi.

Emrah Erol: Biz kamuoyunda gördüğümüz her habere inanmıyoruz

CHP’li Küpeli’ye yanıt veren ve Cemil Tugay’a hedef alan AK Partili Emrah Erol, “Birincisi bizim liderimize bakış açımız sizin liderinize bakış açınız ile aynı değildir. Bizim teşkilatımıza bakış açımız, sizinkiyle aynı değil burada ifade etmek istediğim budur. Biz parti liderimize laf söyleyenin sözünü keseriz, ben o görüntülerden dolayı rahatsızdım ancak baktım ki meclis üyeleri bu durumdan memnunlar.

Demek ki biz orada doğru olanı yapmışız biz orada gencecik bir kız kardeşimizi savunduk. Cemil Tugay yüzünden biz sokaklarda yürüyemez hale geldik, kendisi İzmir’in halini yüzüne söylememize izin vermedi. Bir takım haberler çıkıyor, davacı CHP’li dava eden CHP’li biz olayın neresindeyiz? Biz kamuoyuna düşen hiçbir habere hemen inanmıyoruz soruyoruz.” şeklinde konuştu.

Simge Tokgöz: Kendinize gelin

Öte yandan, AK Partili Erol’a yanıt veren CHP’li Simge Tokgöz ise şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle üslubunuzu düzeltin, biz sizin gibi biat kültüründen gelmiyoruz, bizim grubumuza ‘siz kaşındınız’ diyemezsiniz. Kendinize gelin. Siz bizim pırıl pırıl meclis üyelerimize laf söyleyemezsiniz. Kendi gerçeklerinize kör olduğunuz gibi bu konularda da körsünüz. Kadın ile muhatap olmuyorum diyen Emrah Erol, dönsün aynı yorumları yapsın.”

Hakan Yıldız: Tunç Soyer bizi dinlese cezaevinde olmazdı

CHP’li Tokgöz’ün konuşmasını eleştiren ve Konak Belediyesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ‘adam dövdürme’ iddialarını değerlendiren AK Partili Hakan Yıldız, “Ben Simge Hanım’a daha sakin olmasını tavsiye ediyorum. Ancak eleştirmeden önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. Cemal Bey bazı ifadeler kullandı, ‘dinime söven Müslüman olsa’ diye bir söz vardır.

Bir taraftan bize sizi biliriz diyeceksiniz, her türlü ağzınıza geleni söyleyeceksiniz biz dersimizi çalışarak geliyoruz. Sen basında yer aldığı gibi belediye başkanından karakoldan şikayetçi oldun mu? Evet oldun. AK Parti grubuyla bir şey konuşacaksanız önce kendi karnenize bakın. Şikayete konu olan arkadaş CHP’li, şikayetçi CHP’li dolayısıyla birbirinizle girdiğiniz konuda biz taraf değiliz, Konak bugün bu konuya yankılanıyor bununla ilgili açıklama yapılması lazım. Yoksulluklarla mücadele ediyoruz, hiç uzağa gitmeyin.

Konak’ın sorunları var, çıkın şuradan dışarı çamur, çukur, çöp. Siz önce görevinizi yapacaksınız. Yıllardır bu kenti siz yönetiyorsunuz. Hala kentsel dönüşümde bir arpa boyu yol alamamışken, maalesef belediye çalışanlarının büyük bir bölümünü kullandığınız ortaya çıkmışken, siz önce elinizdeki mazbataların hakkını verin, kişisel hesaplarınızın noktası Konak Belediyesi değildir. Bir belediye başkanı oturur doğruları söyler, kendi yalanlarının arkasından doğru zannederek tekrara düşmez size tavsiyem önünüzde üç yıl kaldı oturun Konak’ın sorunlarının nasıl çözüleceğini düşünün, Tunç Soyer İzBB'de bizi dinlese bugün cezaevinde olmazdı, bizi dinleyin kendi karakol ifadelerinizi Konak’ın gündemi haline getirmeyin.” dedi.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Ben abdestimden eminim

Tartışmaların ardından, kamuoyunda Konak Belediyesi ile ilgili çıkan ‘darp’ ve ‘tetikçilik’ iddiaları hakkında net konuşan ve hukuki yollara başvuracağının altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu şu ifadeleri kullandı: “Ben bir kadın siyasetçiyim, kadın siyasetçileri geçmişte bu yöntemlerle sindirmeye alışmış olabilirler ancak ben bu anlayışıyla mücadele edeceğim. Ben ömrümü mimarlar odasında geçirdim.

Bu kentin, kent suçları haritasını yaptım. Hapishanedeki bir adam üzerinden iftira atmak doğru değil. Bu böyle bana gece yarısı mesajlar çekmek falan yok böyle bir şey. Ben bu kenti ahlaki prensiplerle yöneteceğim. Hiçbir hukuki hakkımdan vazgeçmeden mücadelemi edeceğim. Bir kadın olarak buralara kolay gelmedik. Benimle uğraşıyorsunuz eşimden ne istiyorsunuz? Süreç zor ancak ben abdestimden eminim.”