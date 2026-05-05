Son Mühür- Geçtiğimiz hafta İzmir Bornova'da fren arızası nedeniyle bir TIR'ın birçok araca çarpması sonucu 3 vatandaşımız, Malatya-Adıyaman yolunda ise devrilen bir yolcu otobüsü nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı bu iki büyük kaza, Türkiye'deki trafik güvenliği sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Üst üste gelen büyük kazaların ardından ise TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi'nden kamusal çağrı yapıldı.

"Mevcut denetim sistemi yetersiz kalıyor"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, kazaların kader olmadığını; denetimsizlik ve ihmallerden kaynaklandığını belirtti. Yapılan açıklamada, ülkemizde araçlara uygulanan periyodik muayenelerin tek başına güvenliği sağlamaya yetmediği ifade edildi.

Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalarla kıyaslama yapılarak şu eksikliklere dikkat çekildi;

Avrupa'da otobüsler yılda en az 3, kamyonlar ise yılda en az 1 kez eğitimli makine mühendisleri tarafından denetleniyor. Türkiye'deki denetim ise bambaşka. Türkiye'de araçlar iki periyodik muayene arasında sistematik bir kontrolden geçirilmiyor. İzmir ve Malatya'daki kazalarda görülen teknik arızaların bu boşluktan kaynaklandığı vurgulandı.

Çözüm önerileri neler?

Oda yönetimi, yaşanan kazaların önlenmesi için atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

Ara denetimlerin yapılması gerektiği vurgulandı. Ticari araçların iki muayene arasında en az üç kez teknik denetime tabi tutulması gerektiği ve bu denetimlerin MMO tarafından sertifikalandırılmış "Araç Teknik Denetim Mühendisleri" tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan süreçler sadece teknik kontrollerle sınırlı kalmamalı ve periyodik bakım, enerji verimliliği, yedek parça güvenliği, sürücü eğitimi ve çalışma koşulları da denetlenmeli çağrısında bulunuldu.

Kamusal sorumluluk çağrısı

İnsan hayatının piyasa koşullarına bırakılamayacak kadar önemli olduğu vurgulanan açıklamada, yeni bir yasal düzenlemenin şart olduğu belirtildi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak kamusal denetim sisteminin ve "Araç Teknik Denetim Mühendisliği"nin hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukları kamuoyuna duyuruldu.