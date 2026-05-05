Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Bornova ilçesinde 80 yılı aşkın süredir üretim yapan ve ödüllü şaraplarıyla tanınan Yazgan Şarapçılık’ta yaprak dökümü devam ediyor. 2023 yılında girdiği konkordato süreciyle dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz dönemde de ‘vergi yüzsüzleri’ listesinde 295 milyon TL’lik borçla gündeme gelen şirketin geçtiğimiz yıl satışa çıkan fabrika binasının ardından şimdi de Kemalpaşa’daki bağları mezata çıktı.

Rayiç bedeli dikkatleri çekti

Şirketin taşınmazlarına ait belirlenen toplam rayiç bedel de dudak uçuklattı. Kemalpaşa’nın Ulucak mevkisinde yer alan, tarla vasfındaki bin 361 metrekarelik stratejik arazi ve üzerindeki yapılar için satış komisyonu 12 milyon TL değer biçerken, fabrikanın toplam varlıklarına yönelik değerlendirmelerin 250 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanı başında bulunan taşınmazlarla ilgili çıkılan ilanda, “Taşınmaz ilçe merkezinin 7.200 km kuzeybatısında, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi yerleşim yeri merkezinin 950mt güneybatısında, Kemalpaşa-İzmir Çevre yolunun kuzeyinde ara parsel konumludur. Taşınmaza özel araçla rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Yakın çevrede tarımsal amaçlı kullanılan tarlalar ve bağlar, mahalle merkezinde konut alanları güneyinde ise Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bölge, Kemalpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

900 bin TL’lik teminat mektubu isteniyor

İlana göre; İzmir Defterdarlığı’nda gerçekleştirilecek olan açık artırma, 17 Haziran’da saat 12.00’de başlayacak. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 900 bin TL tutarındaki teminat makbuzlarını ihale saatine kadar satış komisyonuna teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Eğer ilk ihalede beklenen yüzde 75’lik satış bedeline ulaşılamazsa, artırma 24 Haziran’da aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Daha önce pek çok ödül almıştı

Üç kuşaktır aile fertleri olarak şirketin başında olan Yazganlar, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkeye şarap ihracatı yapıyordu. Premium şarap üretiminde öne çıkan şirket, bu noktada pek çok ödül de almıştı.