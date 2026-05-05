Özkan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendilerine yönelik planlı bir itibar suikastı ile algı operasyonu yürütüldüğünü ifade etti. Açıklamada, sürecin asıl kaynağının eski başkanın durumu yönetimden gizlemesi olduğu vurgulandı.

Tutuklanma haberlerini yalanladı

Özkan, sosyal medyada şahsı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "tutuklandılar" veya zimmet suçu işledikleri yönünde asılsız haberler yayıldığını belirtti. Odanın sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özkan, görevlerinin başında olduklarını ve üyelerine hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Yaşanan süreçle ilgili tüm belgeleri kamuoyu ile paylaşan Başkan Özkan, davanın bir zimmet davası olmadığını ve ortada kamu zararı bulunmadığını kaydetti.

17 Ekim'de istifa dilekçesini sunmuş

Davanın, önceki dönem başkanı Celil Anık'a usulsüz maaş ödendiği ve makam aracı tahsis edildiği iddialarına dayandığını belirten Özkan, sürecin gelişimini detaylandırdı. Eski oda başkanının aldığı cezayı kurumlardan sakladığını söyleyen Özkan, Haziran 2024'te alınan cezanın odaya tebliğ edilmediğini, eski başkanın itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirterek görevine devam ettiğini ve 17 Ekim 2024 tarihinde kendi özgür iradesiyle istifa dilekçesini sunduğunu aktardı.

Anında müdahale edildi

Yönetim kurulunun, eski başkana uzun yıllar odada görev yapması nedeniyle ahde vefa göstermek amacıyla 22 Ekim 2024 tarihinde danışmanlık-işçi statüsünde bir görevlendirme verdiğini açıklayan Özkan, bu aşamada herhangi bir hüküm tebligatının bulunmadığını ifade etti. Ocak ayında odaya gelen müfettişlerin eski başkanın hüküm giydiğini belirtmesi üzerine anında müdahale ettiklerini söyleyen Özkan, 15 Ocak 2025 tarihli kararla görevlendirmenin iptal edildiğini ve ödenen toplam 213 bin 466 liranın faiziyle birlikte şahıstan tahsil edilerek odanın kasasına konduğunu belirtti.

Asılsıl haberler için suç duyurusunda bulunacak

Özkan, resmi tebligatın kendilerine olaydan ancak 10 ay sonra, 14 Kasım 2025 tarihinde ulaştığını belirterek, bakanlık müfettişlerinin "zimmetle suçlanan kişinin buradan maaş alamayacağı" yönündeki kusur bildirimine rağmen yerel mahkemenin 5 aylık hüküm verdiğini ifade etti. Verilen kararın kesinleşmediğini ve üst mahkemeye taşındığını vurgulayan Özkan, odanın kurumsal yapısına zarar vermeye çalışan ve asılsız haber yayan hesaplar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Özkan, sözlerini "Çiğ yemedik karnımız ağrısın. Biz işimizin başındayız" diyerek tamamladı.

