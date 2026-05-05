TFF 2. Lig play-off yarı finaline veda eden Aliağa FK'nın 1. Lig hayalleri yarıda kaldı. Dönemin genelinde gösterilen performans ve son ana kadar verilen mücadele, seri penaltı atışlarıyla bitti.

Seri penaltı atışları da fayda etmedi

Muşspor deplasmanındaki ikinci maç, her iki takımın da mücadelesiyle adeta bir taktik savaşına sahne oldu. İlk maçın 1-1 berabere bitmesiyle, ikinci maçın 90 dakikasında ve 30 dakikalık uzatma bölümlerinde gol gelmedi.

Skor değişmeyince gidilen seri penaltı atışlarında rakibine 6-5 mağlup olan sarı-siyahlılar, finale yükselme ihtimalini kaybetmiş oldu.

Şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı

Şampiyonluk koltuğunu Bursaspor’a kaptıran ekip, son hafta evinde aldığı yenilgiyle ikinci sıradaki yerini de koruyamadı ve ligi dördüncü sırada biterek play-off yarışında geride kaldı.

Teknik direktör değişimi çare olmadı

Ligin son haftasında kritik bir karara imza atan idare, uzun süredir takımı çalıştıran Polat Çetin ile yolları ayırarak yerine Çağdaş Çavuş’u getirmişti.

Önemli play-off süreci öncesinde yapılan bu atak ve takımdaki "taze kan" arayışı, saha sonuçlarına hedeflenen yansımayı yapmadı.