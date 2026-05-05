Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda görev yapan bazı personellerin iş akitlerinin sonlandırıldığı öğrenildi. Söz konusu personellerin aynı zamanda belediye kadrolarında yer aldığı ve alınan karar doğrultusunda görev yaptıkları belediyelere gönderildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre karar, CHP İzmir İl Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ortak değerlendirmesi sonucunda alındı. İl başkanlığı bünyesinde çalışan ve belediye kadrosu bulunan personellerin görev durumları yeniden düzenlendi.

İl başkanlığında son, belediyelerde devam

Uygulama kapsamında iş akitleri sonlandırılan personellerin, kadrolarının bulunduğu belediyelerde görevlendirildiği öğrenildi.

Diğer yandan CHP İzmir İl Başkanlığı, boş kalan personel kadrosunda yeniden yapılandırma sürecini sürdürüyor. Mevcut görev dağılımlarında yeniden düzenlemeye gidilirken, yeni işe alımların da devam ettiği görüldü. İhtiyaç duyulan birimlere herhangi bir belediyede çalışmayan personel takviyesi yapılmaya devam ediyor.

Kararın alınmasına Uşak operasyonu neden oldu

Kararın alınmasında, Uşak Belediyesi ile ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmelerin etkili olduğu belirtildi. Düzenlenen operasyon üzerinde tutuklanan daha sonra CHP’den ihraç edilen Özkan Yalım’ın yakın ilişkide olduğu kişilere yönelik daha önce belediyelerde görevlendirmeler yapıldığı öne sürülmesinin ardından kararın alındığı öğrenildi.