Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Nisan ayı ilk meclis oturumu Başkan Ünal Işık yönetiminde gerçekleşti. Toplantı, Mart ayına ilişkin meclis tutanaklarındaki maddi hataların düzeltilmesi, birim müdürlükleri ve üst düzey yöneticilere yapılan atamalar ile başladı.

"Kitaba baksaydınız bu duruma düşmezdiniz."

Mecliste ilk sözü alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan önce Nisan ayında okullarımızda yaşanan hain saldırılara değindi. Geçen ayki meclisi terk etmelerinden bahseden Aslan meclisi canlı takip ettiğini ve Başkanın kapanış konuşmasını beğenmediğini, yakıştıramadığını dile getirdi. “Ne yalan söyledik, seçim vaatlerinizi yerine getirmediğini söyledik. Bu mu yalan? Eleştirilere dayanamayıp muhalefeti susturmaya çalıştınız. Siz Gaziemir Meclisi’nin hep hür ve özgür olduğunu dile getirmiştiniz. Diğer taraftan 422 sayfalık faaliyet raporu var. Biz çalıştık geldik. Kafamızdan uydurmadık. Kitaba baksaydınız bu duruma düşmezdiniz. Siz hep dijitalde kaldınız.” dedi.

MHP Meclis Üyesi Mehmet Sait Sert konuşmasında mazgal ve dere yataklarının koku probleminden bahsetti. Vatandaşın park ve bahçe kullanımının artacağa döneme girdiğini belirterek sokak hayvanları için neler yapıldığını sordu.

"Bu düzensizlikten kimler kazanç sağlıyor?"

MHP Grup Başkan Vekili Salahattin Şahin konuşmasında “Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban yerleri ile ilgili gözlemlerimiz var. Toprak içinde kesimler yapılıyor. Hayvanlar kendi pisliği içinde bekletiliyor. En acısı, bunlar yıllardır değişmiyor. Hayvanlar günlerce pislik içinde, eski, derme çatma çadırların içinde tutuluyor. Hijyen kuralları açıkça ihlal ediliyor; bu açıkça bir halk sağlığı sorunudur. 2025’te ne oldu? Kamuoyuna yansıyan iddialara göre: Kurban alanında hastalıklı (tüberküloz şüpheli) hayvan kesimi yapıldı, konu kısa sürede kapandı, hiçbir şey olmamış gibi devam edildi. Bu doğruysa skandal. Yanlışsa bile, bu şüphe bile başlı başına bir krizdir.

Ortada ciddi sorunlar var. Bu alanlarda kimler kesim yapıyor? Denetim var mı? Bu düzensizlikten kimler kazanç sağlıyor? Sorumlular kim? Bu tablo, kimsenin “haberim yoktu” diyebileceği bir durum değil. Bu bir gelenek değil, ihmaldir. Çözüm çok basit ama yapılmıyor: modern, hijyenik kesim alanları ve sağlık kontrolü vb. Gaziemir halkı bunu hak etmiyor.” ifadelerine yer verdi.

Aktepe- Emrez’e da değinen MHP'li Şahin şu ifadeleri kullandı: “Kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanan kooperatif süreci ulusal basında ve yerel basında çok geniş yer buldu.

İnsanlar CHP li İZBB ve onun şirketi İZBETON’ a güvenerek ellerindeki avuçlarındaki son kuruşuna kadar bu sisteme kaptırdılar. Önceki dönem CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluğu devam ederken CHP Ankara İl Başkanı da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

İnsanların hayalleri ile beraber paraları da birileri tarafından buharlaştırıldı. Kooperatifin yanındaki arsa mütahhit tarafından ihale ile alındı. İnşaat kooperatiften sonra başlamış olmasına rağmen, şu anda bitme aşamasına geldi. Kooperatifin olduğu parselde hazine fazlalığı yok. Hani her fırsatta hazine fazlalığını bahane ediyorsunuz ya. O yüzden hatırlatmak istedim. Şimdi sormak istiyorum Sayın Başkan. Aktepe Emrez kentsel dönüşüm bölgesinin planlarını ne zaman yapacaksınız ? Kooperatif mağdurlarının dairelerini ne zaman teslim edeceksiniz ?”

“Derhal suç duyurusunda bulunuyorum”

MHP Meclis Üyesi Mehmet Sait Sert suç duyurusunda bulunduğunu şu cümlelerle dile getirdi:

“Ayrıca meclis kayıtlarına geçmesi için, ilgili makamların devreye girsin diye bunu tekrar söylüyorum. Son mecliste Hediye Kaya Hanımın ‘Muhtarlari arama gafletinde bulunuyorsunuz, tehditvari usulle’ diye bir hitap ifadesi oldu. Öncelikle şunu ifade ediyorum hiç kimse tehdit edemez eden varsa ve bedelini öder. Hem Hediye Hanıma hem de ilgili muhtarımıza yardımcı olmak için buradan kaymakamlık makamını derhal suç duyurusunda bulunuyorum. Gereği neyse yapın bunu da takipçisi olacağız.”

CHP Meclis Üyesi Hediye Kaya bahsedilen Salahattin Şahin’in yalan bilgiyi yayma ithamına cevap olarak; “Selahattin Bey benim Büyükşehir meclis üyeliğinden girdi yalan yanlış bir şekilde kamuoyunu bilgilendirdiğinden bahsedildi. Şuradan başlayayım öncelikle, sizin birilerinden bilgi alırken mahalleden kentsel dönüşüm hakkında eksik bilgi alıp sizin halkı yanlış yönlendirmemenizi talep ediyorum. Çünkü sizlerin geçen ay yaptığınız konuşmayı görüştüğünüz kişiler beni geçtiğimiz hafta arayıp sizlerin konuyu yanlış anladığınızı dile getirdi.” diye konuştu.