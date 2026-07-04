Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Foça ilçesinde yaşam mücadelesi veren emekliler, caddelere dökülerek maaş zamlarını ve hayat pahalılığını protesto etti. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, geçmişte asgari ücretin çok üzerinde olan emekli maaşlarının bugün açlık sınırının dahi gerisinde kaldığını belirterek seslerini yükseltti. Eyleme çevredeki vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Sevgi Yolu’ndan Demokrasi Meydanı’na yürüdüler

Reha Midilli Sevgi Yolu üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçti. "TÜİK Yalan Çarşı Pazar Gerçek" ve "Emekliler İsyanda" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Meydanda grup adına basına açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesi Başkanı Tuğrul Çölmekçi, sert ifadeler kullandı.

Yıllarca bu ülke için değer ürettiklerini ve vergi verdiklerini hatırlatan Çölmekçi, bugün ise doktora gitmekte ve pazardan eli dolu dönmekte zorlandıklarını aktardı. Çölmekçi, "Bir ağacın kökü kurursa ne dalı yeşerir ne meyvesi olur. Emekliler bu ülkenin kökleridir. Köküne sahip çıkmayan bir toplum geleceğine de sahip çıkamaz" diyerek mevcut ekonomi politikalarını eleştirdi. Sokaklar adeta inledi.

Taleplerini sıraladılar

Foça meydanını dolduran emekliler, insanca bir yaşam sürdürebilmek adına acil çözülmesi gereken taleplerini tek tek haykırdı. Sendikanın öne çıkardığı başlıca talepler şunlar oldu:

En düşük emekli aylığının en düşük memur maaşı seviyesine eşitlenmesi,

Emekli aylığı bağlanma oranlarının artırılması ve yasaların çalışan lehine düzenlenmesi,

Geçmiş dönemde verilmeyen seyyanen zamların eksiksiz ödenmesi,

Bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret tutarına endekslenmesi,

Sağlık hizmetlerindeki katılım ve katkı paylarının tamamen kaldırılması.

Emekli sendikalarının anayasal güvence altına alınmasını da talep eden grup, protesto eylemini hep birlikte "Dağ Başını Duman Almış" marşını söyleyerek olaysız bir şekilde sonlandırdı.