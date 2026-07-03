Son Mühür- Aliağa’da facianın eşiğinden dönüldü. Samurlu otoyol bağlantısındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.. 15 dakikada alevlerin tamamı söndürüldü.

Saat 16.10 sıralarında yükselen dumanlar otoyoldaki sürücüleri korkuttu. Vatandaşlar zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Rüzgar yüzünden alevler yayılma eğilimindeydi. Ekipler hemen koordinasyonu sağladı.

Havadan ve karadan tam saha pres

Alevlerin otoyola sıçrama riski işi zorlaştırıyordu. Bu yüzden itfaiye 3 araçla karadan hat kurdu. Orman Bölge Müdürlüğü ise 2 kara aracını hemen sahaya sürdü. Asıl darbe gökyüzünden geldi. Bölgeye gönderilen 1 yangın söndürme helikopteri, yangının merkezine nokta atışı su bıraktı.

Karadaki işçilerin müdahalesi havadan gelen destekle birleşti. Korkulan senaryo gerçekleşmedi. Ağaçların derinliklerine ilerlemek isteyen yangın kısa sürede köşeye sıkıştırıldı.

15 dakikada kesin sonuç

Zaman çok dardıa ncak sahadaki koordinasyon tam anlamıyla kusursuz işledi. Rüzgara rağmen yangın sadece 15 dakika içinde kontrol altına alındı. Ekipler büyük bir faciayı önledi.

Alevler söndü ama mesai bitmedi. Bölgede rüzgarla birlikte yeni bir parlamanın yaşanmaması gerekiyor. İtfaiye ekipleri şu dakikalarda alanda titiz bir soğutma çalışması yürütüyor. Toprak tamamen soğuyana kadar nöbet devam edecek. Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan inceleme ise sürüyor.

