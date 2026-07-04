İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük muhafaza ekipleri, limana demirleyen bir ticari gemiye sabaha karşı baskın yaptı. İstihbarat birimlerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonda, piyasa değeri milyonları bulan devasa boyutta kaçak akaryakıt ele geçirildi. Geminin gizli bölmelerinden adeta yakıt fışkırdı.

Piyasa değeri 6,6 milyon lira

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Aliağa'daki limanda bekleyen şüpheli bir ticari gemiyi mercek altına aldı. Gemideki arama noktalarını titizlikle inceleyen ekipler, yasal evrakta görünmeyen tam 199,1 ton akaryakıt buldu.

Ele geçirilen kaçak yakıtın piyasa değerinin yaklaşık 6,6 milyon TL olduğu belirlendi. Dev operasyonla birlikte vergi kaybının ve kaçakçılık şebekesinin önüne geçildi.

İki şüpheli gözaltında

Gümrük muhafaza ekipleri bulunan tonlarca kaçak akaryakıta el koyarken, gemideki suç unsurlarına yönelik adli süreci de gecikmeden başlattı.

Olayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık, deniz yoluyla yürütülen bu büyük kaçakçılık ağının arkasındaki diğer isimleri ortaya çıkarmak için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Geminin rotası ve bağlantıları inceleniyor.