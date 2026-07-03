Yeni sezon öncesinde iddialı transferler yapmasına rağmen daha sonra bütçe daraltma kararı alan ve genç oyuncularla mücadele etmeyi seçen Aliağa FK'da kadro dağılmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan santrfor Malik Karaahmet, transfer döneminde tercihini aynı ligdeki rakiplerinden Muşspor'dan yana kullandı. 26 yaşındaki gurbetçi golcünün yeni kulübünde, Aliağa FK'yı da daha önce çalıştıran eski teknik direktörü Fatih Çardak ile yeniden bir araya gelmesi transferin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

28 gol atıp şampiyonluk yaşadı

Aliağa FK forması altında oldukça başarılı iki sezon geçiren Malik Karaahmet, takımın gol yükünü çeken isimlerin başında yer aldı. İzmir ekibindeki ilk yılında 2024-25 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli forvet, 23 maçta 8 gol attı. Geçtiğimiz sezon ise 2'nci Lig'de play-off oynama başarısı gösteren kadroda yer alarak 33 karşılaşmada 20 gol kaydetti. Takımın play-off aşamasında elenmesinin ardından Aliağa FK ile yeni sözleşme imzalamayan golcü oyuncu, profesyonel kariyerine Muşspor forması altında devam edecek.