İzmir’in Aliağa ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden ikinci acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Emine Şimşek, babasının ardından hayatını kaybetti. Fakülteden farksız olan bu süreçte aileden sadece bir çocuk hayatta kalabildi.

Olay, 21 Haziran tarihinde Şakran Plajı'nda yaşandı. Serkan Şimşek (45), çocukları Emine (15) ve S.E.Ş. (10) ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve çocukları suyun üzerinde kalmakta zorlandı. Çevredeki vatandaşlar ile sahil güvenlik ekipleri hızla denize girerek aileyi kıyıya çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar hemen tedavi altına alındı.

Baba ve kızı yaşam mücadelesini kaybetti

Hastaneden gelen ilk acı haber baba Serkan Şimşek’e aitti. Ağır durumda olan baba, olaydan üç gün sonra, 24 Haziran'da hayatını kaybetti.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren 15 yaşındaki Emine Şimşek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı.

10 yaşındaki S.E.Ş. taburcu edildi

Faciadan sağ kurtulmayı başaran tek aile üyesi 10 yaşındaki S.E.Ş. oldu. İzmir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören küçük çocuk hayati tehlikeyi atlattı.

Doktorların kontrollerinin ardından S.E.Ş.'nin tedavisinin tamamlandığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Son anlar güvenlik kamerasında

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, plajdaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, babanın çocuklarıyla birlikte denize girdiği ilk anlar net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde ailenin suya girdiği ilk dakikalar yer alırken, adli makamların olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

