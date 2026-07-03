Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite ve rekabet artıyor. Aliağa Petkimspor, ligin son haftasında son anda ligde kalma başarısını gösterdi. Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlamak isteyen Aliağa temsilcisi, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Genel menajer Levent Türknas ile başantrenör Orhun Ene iletişim halinde transfer sürecini yönetiyor.

“Kuzeyin Rüzgarlarına NBA patentli oyuncu”

Kuzeyin Rüzgarları, son olarak Dünya Şampiyonası Elemeleri Temmuz penceresi için Amerika Milli Takımı kadrosunda yer alacak olan Jarrod Uthoff ‘u transfer etti. 1993 doğumlu, 2.06 m boyundaki uzun forvet Dallas, Memphis ve Washington ile 16 NBA maçına çıktı. NBA oyuncusu üç yıl Japonya Ligi’nde mücadele etti. Daha sonra 2024’te Trieste ile imzaladı ve 2 sezon İtalyan takımında forma giydi.Uzun forvet İtalya Ligi’nde 7.8 sayı, 4.2 ribaund, 1.1 asistle oynadı. Aliağa Petkimspor, bu sezon Avrupa Liglerinde yer almıyor. İzmir temsilcisi sadece Süper Lig’de mücadele edecek.

“Aliağa Petkimspor’dan resmi paylaşım”

Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldin Jarrod Uthoff! Temmuz 2026’da yapılacak Dünya Kupası Elemeleri için ABD Milli Takımı’nın 12 kişilik kadrosuna seçilen ve geçtiğimiz sezon İtalya’da Pallacanestro Trieste formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 11.3 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Jarrod Uthoff, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadelerine yer verdi.