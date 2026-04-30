Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in ulaşım tarihinin en geniş yatırımı olarak öne sürülen Buca Metrosu projesinin durduğu yönünde çıkan iddialar siyasi tartışmaları da alevlendirdi. AK Partili siyasetçiler projenin durduğunu ileri sürerken, Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise projenin devam ettiğini belirten açıklama yaptı.

“Büyük bir proje, birçok etabı var”

Basın mensuplarına metro hakkında açıklama yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay, “ Buca metrosu çok büyük proje. Birçok etabı var. Bir etabı ile ilgili kredi anlaşması yapılmıştı. Diğer etaplarla ilgili de ön aşama yapıldı. İnşaat durmadı” dedi.

“Geçici bir şeydi, planlandığı şekilde gidiyor”

Projenin durmayacağını söyleyen Tugay, “Bayram döneminde makinelerinin bakımı ile ilgili yapılacak işler vardı. Geçici olarak onları bakıma aldık. İşçiler de bayramda bir süre izne gönderdiler. Geçici bir şeydi. Çalışmalar başladı. Planlandığı şekilde gidiyor iş. Firma temsilcileri ile görüşüyoruz. Bizim için önemli, iş durmayacak; bize engel çıkarsalar bile devam edecek” dedi.