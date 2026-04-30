Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Buca Metrosu finansmanı hakkındaki sözlerine resmen ateş püskürdü. Kaya’ya göre ortada bir engelleme falan yok, tamamen belediyenin iş bilmezliği ve yönetim hatası var.

Mahmut Atilla Kaya’nın anlattığına bakılırsa, metro için gereken o dış borçlanma izni aslında yeni bir şey değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019’dan beri bu izni tam üç kez yenilemiş ve belediyenin önünü açmış.

İşte AK Partili Kaya'nın ifadeleri:

"YALAN, YALAN, YALAN!

Cemil Tugay, kötü yönetimini, her zaman yaptığı gibi yalanlara sarılarak örtmeye çalışıyor.

Buca Metrosu'na ilişkin verilen hazine garantisiz dış finansman izni, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılından itibaren üç kez yenilenmiş ve güncellenmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dördüncü kez talepte bulunmuş, 10.06.2025 tarihli kendi resmi yazısıyla, yönetmelik değişikliği gereği talep edilen belgeleri Bakanlığa ileteceğini bildirmiştir.

Ancak...

Talep edilen belgeler iletilmemiştir.

Bakanlık bunun üzerine, 21.07.2025 tarihinde belediyeye uyarı ve hatırlatma e-postası göndermiştir.

Buna rağmen belediye, ileteceğini bildirdiği, yönetmelik gereği sunulması zorunlu olan, vadesi geçmiş SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair belgeler dahil hiçbir evrakı bugüne kadar Bakanlığa iletmemiştir.

Mesele açık...

Ortada ne Bakanlık engeli var, ne de "izin verilmiyor" bahanesine sığınılabilecek bir husus.

Sorun tamamen belediyenin kötü yönetimidir.

Cemil Tugay yalanlarla sorumluluktan kurtulamaz.

Belediyelerin dış finansman kullanımına yönelik Bakanlıkça verilecek garantili-garantisiz izinler, "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan Sağlanmasına İzin Verilmesine Ve Sağlanan Dış İmkanın

İzlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmekte olup, yönetmelik hükümleri açık ve sarihtir.

Yalanın kuyruğu kısa olur. Hakikat eninde sonunda kazanır. Bu şehir de algıyla değil, icraatla yönetilir."