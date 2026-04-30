Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de Buca ve Bornova ilçelerini direkt bağlayacak olan ve uzun süredir çalışmaları devam eden Buca Onat Tüneli projesinde hummalı çalışma periyodu devam ediyor.

Kazı işlemleri tamamlanan sağ tüpte ekipler ince işçiliğe geçerken, sol tüpte ise kalan 89 metrelik bölümde kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, hem tünel içinde hem de bağlantı yollarında gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye kaynaklarıyla yapılmış en uzun tünel olacak

İnşaat etki alanındaki riskli yapıların kamulaştırma süreci uzlaşıyla yürütülürken, projenin devasa ölçeği de dikkat çekti. Konak Tüneli’nden başlayıp otogar viyadüklerinde son bulan 8,3 kilometrelik bu projenin 2,5 kilometrelik kısmı tünel etabından oluşuyor. Tamamlandığında Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak projenin güncel yatırım maliyeti ise 3 milyar TL'yi buluyor.

Bölgedeki evlerin zarar görmemesi için güvenlik tedbirleri...

Projenin mevcut durumu hakkında bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Berk Taş, sahada yürütülen çalışmaların detaylandırını paylaştı. Sağ tüpte kazı ve destekleme işlemlerinin bittiğini bunun yanı sıra kemer beton dökümünün sürdüğünü belirten Taş, sol tüpte ise zeminin öngörülenden daha zorlu çıkması nedeniyle sürecin kontrollü ilerlediğini ifade etti.

Taş aynı zamanda tartışmalara da konu olan bölgedeki evlerin zarar görmemesi için çalışmaların dikkatle yürütüldüğünü ve tek önceliklerinin iş güvenliği ile vatandaşların huzuru olduğunu belirterek altını çizdi.

Buca-Bornova arası 10 dakikaya düşecek

Proje tamamlandığında Buca ile Bornova arasındaki ulaşım 10 dakikaya inecek. Bu sayede Konak, Balçova, Çeşme ve Urla gibi ilçelerden gelen araçlar şehir merkezindeki trafiğe girmeden doğrudan Bornova ve Karşıyaka'ya, oradan da İstanbul ve Ankara yoluna bağlanabilecek.

Ayrıca İzmir'in merkezinde oluşacak bu yeni projenin, Yeşildere ve Ankara caddeleri ile otogar yönündeki trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde rahatlatacağı düşünülüyor. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova’ya ulaşım sağlayabilecek.

