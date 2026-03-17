Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 1296 mahalle muhtarı ile kurduğu doğrudan iletişim kanalları sayesinde yerel sorunlara neşter vurmaya devam ediyor. Vatandaşların taleplerini en kısa yoldan belediye birimlerine ulaştıran muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm odaklı belediyecilik anlayışının merkezinde yer alıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, son iki yıl içerisinde ulaştırılan 49 bin 275 farklı başvuru başarıyla sonuçlandırıldı. Süreç boyunca muhtarlardan gelen bildirimler doğrultusunda 61 bin 711 yönlendirme yapılarak mahallelerin kronikleşmiş sorunlarına hızlı müdahalelerde bulunuldu.

Muhtarlık ofislerine modern dokunuş ve hizmet kalitesi

Yerel hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla muhtarların çalışma koşullarını da iyileştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, fiziki altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çerçevede 47 muhtarlık ofisinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilerek hizmet alanları modernize edildi. Ofisi bulunmayan 15 mahalle muhtarı için ise yeni çalışma ofisleri tahsis edilerek vatandaşın hizmete erişimi kolaylaştırıldı. Bu hamleler, muhtarların mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve profesyonel bir ortamda hizmet vermesini sağlarken, belediye ile olan koordinasyonu da üst seviyeye taşıdı.

Dr. Cemil Tugay öncülüğünde "Muhtar buluşmaları" dönemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde başlatılan "Muhtar Buluşmaları", kentin 24 ilçesinde belediye üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla dev organizasyonlara dönüştü. Mahallelerin spesifik ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı bu zirvelerde, yerel sorunlar bizzat muhtarların ağzından dinlenerek yerinde çözüm önerileri geliştirildi. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden belediye, 22 mahalle muhtarının kütüphane talebine de kayıtsız kalmadı. Bu mahallelerde kültürel kalkınmayı desteklemek amacıyla kitaplık, kitap setleri ve gerekli teknik ekipmanlar belediye imkanlarıyla karşılanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Kırsal mahallelerde kapsamlı envanter ve denetim seferberliği

Kentin sadece merkezine değil, çeperdeki kırsal bölgelerine de odaklanan Büyükşehir Belediyesi, 910 kırsal mahallede dev bir envanter çalışmasına imza attı. Çok amaçlı salonlardan oyun parklarına, mezarlık alanlarından yangın tankerlerine kadar tüm demirbaş ve tesisler tek tek kayıt altına alındı. Oluşturulan bu veri tabanı sayesinde spor kompleksleri, düğün salonları ve su hidrantları gibi kritik noktalar düzenli periyotlarla denetleniyor. Herhangi bir arıza veya bakım ihtiyacı tespit edildiğinde, ekipler anında bilgilendirilerek aksaklıkların giderilmesi sağlanıyor.

Turistik geziler ve kültürel kurslar

Belediye ve muhtar dayanışması sadece teknik altyapı ile sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel projelere de taşındı. Muhtarların iş birliğiyle organize edilen turistik geziler sayesinde 6 bin 600 İzmirli, kentin tarihi ve turistik değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin bir parçası olarak muhtarların da dahil olduğu Halk Oyunları ve Türk Sanat Müziği kursları, mahallelerdeki kültürel dokuyu canlandırmayı hedefliyor. Bu eğitim faaliyetleri, yerel yöneticiler ile halk arasındaki bağı güçlendirirken mahallelerdeki yaşam kalitesini sosyal açıdan da yukarı çekiyor.