Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda yapılan CHP ilçe olağan kongrelerinde yeniden aday olmak için hazırlıklara başlayan Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’a “zalim ve kendini beğenmiş” eleştirisi yöneltilmişti.

İzmir Barosu eski başkanlarından ve uzun yıllar DSP İzmir İl Başkanı olarak görev yapan Özdemir Sökmen, CHP Bornova yönetiminde birlikte görev yaptıkları Çapın tarafından, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle yönetim kurulundan çıkarıldığını açıklamıştı.

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu ise partinin tanınmış isimlerinden Özdemir Sökmen’in partiden ihracına karar verdi. Kararın, Sökmen’in Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ı sosyal medya üzerinden eleştirmesi üzerine Çapın’ın yaptığı kesin ihraç talebi doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Sökmen, daha önce DSP İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Barosu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Sökmen’in kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na taşıması bekleniyor.

Kararla ilgili Özdemir Sökmen sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

“CHP İzmil İl Disiplin Kurulu nihayet CHP'den kesin olarak ihraç edilmeme karar verdi.İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın şikayeti üzerine,geçen seçim döneminde, Ertürk Çapın ve belediye başkanı Ömer Eşki hakkında sosyal medyada aslı olmayan iftiralarda bulunduğum gerekçe gösterilerek,parti tüzüğünün 68/1-b maddesi gereğince kesin ihraç cezası ile cezalandırılmama karar verildiği bugün tarafıma tebliğ olunmuştur.Sosyal demokrasiye Ata'larımdan bu yana istisnasız hizmet eden, 40 yıllık bir partili olarak bana verilen bu cezayı bir bayram hediyesi olarak kabul ediyor,bu kararı sayın kamuoyunun dikkat ve takdirine sunuyorum.Saygılarımla.

Not:Kararın içeriğini ve gerekçesini,il başkanlığımızı ve kararda imzası bulunan Bornovalı hemşehrimi ve yaşları benden çok genç olan 5 adet hukukçu kardeşimi zor durumda bırakmamak için şimdilik açıklamayı uygun bulmuyor,sayın belediye başkanımız aleyhine sosyal medyada herhangibir açıklama yapmadığımı da tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum.”