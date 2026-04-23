İzmir’in en önemli merkezlerinden biri olanÇeşme’de Alaçatı Ot Festivali'nin bu yıl 15’incisi gerçekleştiriliyor. Alaçatı Ot Festivali, dördüncü gününde düzenlenen kortej yürüyüşüyle devam etti. Etkinlikte yoğun katılım gözden kaçmazken, renkli görüntüler de beraberinde geldi.

Çamlık Yol’dan başladı!

Festival korteji, Çamlık Yol’dan başladı ve festival alanına kadar sürmüş oldu.

Çiçeklerle süslenen araçlar, motosikletler, palyaçolar ve ilginç kostümler giyen katılımcılar korteje farklı bir hava kazandırdı. Yürüyüş, bando eşliğinde devam ederken vatandaşların yoğun ilgisi de dikkat çekti.

Korteje katılan isimler arasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yer aldı. Denizli, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı.

“Uluslararası” kimliğiyle öne çıkıyor

Festival, 20-26 Nisan tarihleri arasında “Köklerden Dünyaya” temasıyla düzenlenirken, bu yıl ilk kez uluslararası unvan kazanmış oldu. Etkinlikte, gastronomi odaklı içerikler aktarılırken hem yerel hem de global mutfak kültürleri aynı anda sunulmuş oluyor.

Minik şefler mutfakta!

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, 3-8 yaş arası çocuklar profesyonel şeflerle birlikte mutfağa girdi ve ortaya birbirinden güzel yemekler çıkardılar.

23 ülkeden şefler geldi!

Festivalin en dikkat çeken noktalarından biri de uluslararası katılımın yoğunluğu oldu. 23 farklı ülkeden 50’ye yakın şef festival kapsamında Alaçatı'ya geldi.

“Bölge ekonomisi için can suyu”

Festivalin bölgeye katkısına Başkan Lal Denizli tarafından dikkat çekildi. Başkan Denizli, organizasyonların turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

