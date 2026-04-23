İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında önemli bir etkinlik hayata geçirildi. “23 Nisan’da Çocuklar Afeti Yönetiyor” başlığıyla bir organizasyon düzenlenirken, organizasyonda ilkokul öğrencileri, afet yönetim sürecini birebir deneyimledi ve kriz yönetimini üstlenmiş oldu.

Çocuklara emanet edildi!

İzmir Valiliği bünyesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilen organizasyon İzmir Afet Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar yönetim koltuğuna oturdu.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de katılım sağladı. Uygulamanın Türkiye'de ilk defa hayata geçirildiği belirtilirken, 3 ve 4’üncü sınıfta eğitim gören 63 öğrenci aktif rol üstlendi.

Gerçeğini aratmadı

Etkinlik kapsamında 5.5 büyüklüğünde deprem senaryosu gerçekleştirildi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte tatbikat başlarken çocuklar; afet yönetim merkezinde koordinasyonu sağladı, saha ekipleriyle iletişim kurdu, arama kurtarma çalışmalarını yönlendirdi ve afet gruplarından gelen verileri raporladı.

Erken yaşta afet bilinci!

Çocukların etkinlik kapsamında; kriz anında hızlı karar alma, iletişim ve koordinasyon becerilerini geliştirme ve afetlere karşı bilinç kazanması hedeflendi. Etkinlikte; Karşıyaka'daki Nebahat Alparslan Karadavut, Bayraklı Osman Faruk Verimer ve Bornova'daki İhsane Tuna Dıravacıoğlu ilkokullarının öğrencileri yer aldı.

“Gerçek bir afeti yönetir gibiydiniz”

Etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban'dan önemli açıklamalar geldi. Elban, "Çocuklarımızı hayatın her alanına hazırlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sadece eğitimde değil, yaşamın tüm alanlarında donanımlı bireyler olmalarını istiyoruz. Bugün ortaya koyduğunuz performans gerçekten etkileyiciydi. Sanki gerçek bir afet yaşanıyor gibiydi ve sizler bunu yılların tecrübesiyle yönetir gibi bir başarı gösterdiniz.” dedi.