Son Mühür- Foça halkı, denizlerine sahip çıkmak için neredeyse bir seferberlik başlatmış durumda. İzmir Limanı'ndaki dip tarama çamurunun Foça'ya dökülmesi ihtimali bölgede büyük bir huzursuzluk yaratmıştı. "Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu" üyeleri de bu konuya sessiz kalmayarak hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilmek üzere bir imza kampanyası başlattılar.

“Dip Çamur Paneli”

Çabaları tek başına imza toplamakla kalmayıp daha fazlasını içeriyor. Platform, konuyu enine boyuna tartışmak ve halkı bilinçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Bu sebeple 2 bin bilgilendirme metni hazırlayan gönüllüler, Mayıs ayında uzmanların katılımıyla ilçede bir “Dip Çamur Paneli” gerçekleştirecek. Akademik çevrelerin de destekleyeceği bu panel ile konunun bilimsel boyutu paylaşılacak. Ayrıca, imza kampanyasına destek vermek isteyenler için dijital kanallar üzerinden de süreç destekleniyor.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Geçtiğimiz Ocak Ay’ından itibaren İzmir Körfezi dip taramasından çıkan yaklaşık 1 milyon ton çamurun Foça açıklarında ki ÖÇK(Özel Çevre Koruma) Bölgesine döküldüğü bilgisini aldıktan sonra, özellikle de Foçalı balıkçılar ağlarına takılan çamurlardan şikayet etmeye başladıktan sonra Foça çevre platformu olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışma doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve İzmir Büyükşehir Belediyesine topladığımız imzalarla İzmir Körfezi’nden çıkan dip çamurunun Foça’ya dökülmesine karşı mücadele başlattık. Şu anda binlerce imza hazır. Çevre Şehircilik Bakanlığı kendilerine gelen şikayet olmadığını söylüyor. Biz binlerce imzayı 30 Nisan’da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne götürüp teslim edeceğiz. Buradan çağrımızı yenilemek istiyoruz. Çamuru dökmek için belirlediğiniz E3 alanını bir an önce değiştirin. Denizin çöpünü, kirini, çamurunu bir başka denize , denizin başka bir bölümüne aktarmayın. Deniz dibinden çıkan çamurun karada bertaraf edilmesini istiyoruz."