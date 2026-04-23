Altınordu, ligin final haftasına girerken yeni dönmein hazırlıklarını yapmaya başladı. Kepez deplasmanından alınan önemli galibiyetle kümede kalmayı başaran İzmir temsilcisi, Cumartesi günü taraftarı karşısında İnegölspor’u misafir edecek.

Şimşek, İnegölspor karşısında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor

Ligde kalma baskısının sonra ermesiyle birlikte teknik direktör Yusuf Şimşek, İnegölspor karşısında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Dönem boyunca beklediği süreyi kazanamayan, antrenmanlarda çalışsa da formayı ilk 11'e girmekte zorlanan oyuncuların bu maçta sahaya çıkması bekleniyor.

Şimşek, oyuncularının son halini maç içerisimde görecek ve gelecek sezonun kadro iskeletini oluştururken elindeki seçenekleri gözden geçirmiş olacak.

Kırmızı-lacivertliler, galibiyeti sürdürmek istiyor

Kırmızı-lacivertliler, kendi sahasında bulduğu galibiyet düzenini sürdürmek istiyor. İzmir ekibi bu maçta da galip gelirse, iç sahada üst üste 5. galibiyetini gerçekleştirmiş olacak ve sezonu 37 puanla noktalayacak.

İnegölspor’un iddiası kalmadı

Rakip İnegölspor ise Play-Off şansını daha önce kaybettiği için İzmir’e herhangi bir hedef olmadan geliyor