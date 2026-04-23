Son Mühür / Yağmur Daştan - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na gitti, esnafla tek tek sohbet etti.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve teşkilatın da eşlik ettiği Genel Başkan Özdağ’a esnaftan büyük ilgi geldi. Tek tek dükkanları gezen Özdağ, işlerin nasıl gittiğini sordu, piyasanın nabzını ilk ağızdan tuttu.

Zafer Partisi Lideri Özdağ’ı çarşıda gören vatandaş hem şaşırdı hem de sevindi. Birçok İzmirli Özdağ ile fotoğraf çekinmek için sıraya girdi. Gencin yaşlısına pek çok kişi Özdağ ile sohbet ederken; Genel Başkan gençlere bileklik de hediye etti.

Esnafa rozet de taktı

Özdağ, Kemeraltı’nı gezerken bazı esnafın kendilerini desteklediğini söylemeleri üzerine Zafer Partisi rozeti taktı. Zafer Partililer, ‘Her evden bir oy’ çağrısı da yaptı.

“Yüzde 50 işler düşmüş”

Kemeraltı ziyaretinde bir gömlekçi esnafına da uğrayan Özdağ, “Geçen seneye göre işler yüzde 50 işler düşmüş. İş Bankası’nın Genel Müdürü anti enflasyonist politikaların faydası olmadığını söyledi. Üç seneden beri ödediğimiz bedeli bir kenara koyacak, tekrar enflasyonist politikalara döneceğiz. Bu durum nereye gideceğiz. Buradan çıkış Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden kurup üretim ekonomisine geçerek olur” dedi.

İki bebeğin arasında dilek tuttu

Zafer Partisi’ne Kemeraltı’na çocuklardan da ilgi büyüktü. Aileleriyle birlikte gelen pek çok çocuk da Özdağ ile fotoğraf çekinmek istedi. Bu sırada ‘Poyraz’ isimli iki bebeğin arasında durarak fotoğraf çekinen Özdağ’a çevredekiler ‘Dilek tutun’ diye seslendi. Dilek tuttuğunu söyleyen Özdağ, dileğinin ne olduğunun sorulmasına ise gülümseyerek yanıt verdi.