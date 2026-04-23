Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere’de 23 Nisan heyecanı, çocukların yönetim koltuklarına oturmasıyla renkli anlara sahne oldu.

TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümünde gelenek sürdürüldü ve ilçenin kamu yöneticileri yerlerini geleceğin güvencesi çocuklara teslim etti.

Kaymakamlık makamı minik Elif’e emanet edildi

Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, bu özel günde kapılarını İnönü İlkokulu öğrencisi Elif Tekinalp’e açtı. Sembolik olarak kaymakamlık koltuğuna oturan Elif, büyük bir hevesle görevine başladı.

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu bayramı kutlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren minik Elif, misafirperverliğinden ötürü Kaymakam Eser’e teşekkürlerini iletti. Genç kaymakamın ilk mesajı ise bütün çocukların bayramını en samimi dileklerle kutlamak oldu.

Emniyet teşkilatında küçük müdür mesaisi

Kutlamalar yalnızca kaymakamlık binasıyla bitmedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü de güne özel bir devir teslime misafirlik yaptı.

Mustafa Şık İlkokulu öğrencisi Yiğit Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü makamını teslim alarak üniformanın sorumluluğunu ve bayramın coşkusunu bir arada yaşadı. Aynı zamanda minik Yiğit, polis mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.