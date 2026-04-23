Son Mühür- İzmir'in Bayındır ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutladı. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen resmi törenlerle başlayan gün, ilçenin dört bir yanına yayılan etkinliklerle adeta bir şölen havasına geçti.

Programa katılım yoğundu!

Düzenlenen kutlama programlarına; Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda veli ve Bayındırlı vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamaların en renkli anları ise geleneksel makam devir tesliminde gerçekleşti. Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumu ve saygı duruşunun sonrasında, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu geleneği bozmadı. Başkanlık makamını geleceğimizin teminatı olan çocuklara devreden Sakarsu, minik başkanların heyecanına ve verdikleri keyifli talimatlara ortak oldu.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, tüm çocukların bayramını kutladı. Sakarsu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Bayındır’ımızda ilk günkü heyecanla yaşıyoruz. Bu eşsiz bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin hiç eksilmemesi dileğiyle, bayramımız kutlu olsun."